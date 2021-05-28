الشاي والليمون بينهم.. 7 علاجات منزلية للدغات بق الفراش المزعجة

تعتبر حشرة البق من أكثر الكائنات إزعاجًا، تنتشر بشكل كبير خلال فصل الصيف، فهى تعد من الحشرات الماصة للدماء، كما انها تتكاثر بشكل كبير، الامر الذى قد يتطلب العناء للتخلص منها.

فى السطور التالية قدم الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبى المخاطر التى تعود على جسم الإنسان من لدغة بق الفراش، بالإضافة الى العلاجات المنزلية الفعالة.

تأتي لدغات بق الفراش عادة في مجموعات من 3 إلى 5 لدغات تظهر على المناطق المكشوفة من الجسم مثل اليدين والذراعين والرقبة والوجه.

يصاب بعض الأفراد بنوع من رد الفعل التحسسي لدغات بق الفراش، حيث تميل اللدغات إلى أن تصبح حمراء ومنتفخة ومثيرة للحكة.

إليك بعض العلاجات الفعالة التي يمكن الإستعانة بها حال اللدغ من بق الفراش:

الثلج

على الفور ، قم بالوصول إلى مكعب ثلج ولفه بقطعة صغيرة من القماش - لا تضع مكعب ثلج على بشرتك مباشرة، ضع مكعب الثلج الملفوف على علامات اللدغة للمساعدة في التخلص من التورم والحكة.

عصير الليمون

يمكن أيضًا وضع عصير الليمون على كل من علامات اللدغة لأن محتواه من فيتامين سي له خصائص مضادة للأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في القضاء على الاحمرار والتورم والحكة.

صودا الخبز

يمكنك أيضًا صنع عجينة خاصة لإزالة لدغة بق الفراش من صودا الخبز، من خلال وضع بضع قطرات من الماء إلى ملعقة صغيرة من صودا الخبز، يتم الخلط جيد ووضعها على المنطقة المصابة.

دقيق الشوفان

يمكن استخدام معجون دقيق الشوفان، فكل ما عليك فعله هو مزج بعض دقيق الشوفان مع القليل من الماء ووضعه على المنطقة التى تعرضت للدغ.

الصبار

يوجد داخل كل ورقة من أوراق الصبار مادة هلامية لها خصائص رائعة مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، فيمكن أن تستخدم للتخفيف من علامات وأعراض لدغات بق الفراش.

خل التفاح

يعتبر خل التفاح من الخيارات الجيدة للتخفيف من الم لدغات بق الفراش، حيث يمكنك وضع قطعة قماش مبللة بخل التفاح على المنطقة المصابة.

أكياس الشاي المستعملة

بعد صنع كوب من الشاي ، اترك كيس الشاي ليبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة ثم ضعه في الفريزر لبضع دقائق. بعد ذلك ، ضعه فوق لدغة بق الفراش للحصول على راحة فورية.