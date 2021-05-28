زوج يقتل زوجته طعنًا في الشارع بالفيوم

شهدت قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، جريمة قتل بشعة، إذ أقدم زوج على طعن زوجته عدة طعنات بسلاح أبيض "مطواة" لخلافات بينهما، أثناء سيرها بأحد شوارع القرية، ما أدى لإصابتها بطعنات متفرقة بالبطن والصدر، وتوفيت متأثرة بإصابتها عقب وصولها مستشفى الفيوم العام.

كان اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبوطالب، مأمور مركز سنهور، يفيد بورود بلاغ لقسم الشرطة بقيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب بسلاح أبيض على إحدى السيدات، أثناء سيرها بأحد الشوارع التابعة لدائرة القسم، محدثا بها إصابات متفرقة بالبطن والصدر.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وفي سياق متصل، حدثت واقعة بشعة هزت قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث أقدم شاب على قتل والده وهو نائم بسريره، بمساندة اثنين من أصدقائه.

وقال" أحمد س"، أحد جيران المجني عليه، لـ"الدستور"، إن تفاصيل الواقعة تعود عندما حدثت خلافات بين الابن وابيه، على خلفية عدم ذهابه لتأدية الخدمة العسكرية، وحصوله على المال من والده بأي طريقه، ولكن الأب رفض، وحدثت مشاجرة بينهما، وفوجئنا، مساء أمس الأربعاء، بخبر قتل الأب.

وكان قد تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبوالليل، مأمور قسم شرطة سنهور، بالعثور على جثة محمد عمر مرسي، 52 عامًا، جزار، داخل منزله بقرية فيديمين.

وكثفت أجهزة البحث الجنائي بالفيوم جهودها لكشف غموض مقتل جزار داخل منزله بقرية فيديمين، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد خالد صلاح، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، تحت إشراف اللواء صبري العزب، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، لكشف ملابسات الجريمة، إذ عثر عليه مقتولًا نتيجة ضربه على رأسه بشاكوش، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة سنورس لمباشرة التحقيق، الذي قامت بمعاينة مسرح الجريمة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم واستدعاء الطب الشرعي لعمل تقرير مفصل وتم القبض على أولاده وزوجته لاستجوابهم.

وتبين من التحريات أن ابن المجني عليه، ويُدعى "محمود محمد عمر مرسى"، الشهير "بموزة"، قام بقتل ابيه بمساندة اثنين من أصدقائه، لحدوث خلافات بينه وبين والده، وأمرت نيابة سنورس بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.