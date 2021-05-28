المفوض العام للأونروا: سكان غزة وصفوا مأساتهم بالجحيم على الأرض

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، اليوم، أنه أُصيب بالصدمة خلال زيارته الأخيرة إلي قطاع غزة، مشيراً الي أن سكان غزة وصفوا مأساتهم بالجحيم على الأرض.

وأضاف لازاريني في تصريحات لقناة العربية، انه لامكان للاختباء في غزة في الوقت الحالي، فضلاً عن أن 70% من سكان قطاع غزة من اللاجئين.

وأشار المفوض العام للاونروا، إلى أن 70 ألف شخص من غزة وصلوا الي ملاجيء الوكالة، لافتا الي أنه سيتم الان تقيم الأضرار في غزة لمساعدة الأهالي.

كان قد دعا لازاريني أمس الخميس إلى إيجاد مسار سياسي حقيقي لكسر دائرة العنف في غزة.

وقال لازاريني في إحاطة لمجلس الأمن الدولي لقد كانت الأسابيع الماضية بمثابة تذكير صارخ بأن الحرب والعنف مستمران في ظل غياب الجهود الحقيقية والشاملة لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، مضيفا أن تعليق المسار السياسي من خلال احتواء الصراع لا ينبغي أن يكون خيارا بعد الآن.

وقال "نحن بحاجة إلى كسر النهج العبثي لاستجابة ما بعد الصراع في غزة. لن تمنع الاستجابة المحدودة للمساعدات الإنسانية والإنعاش الجولة التالية من الصراع. يجب أن تكون مرحلة التعافي مصحوبة بمسار سياسي حقيقي يهدف إلى رفع الحصار على الناس والسلع والتجارة تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 1860".

وأكد على محاسبة منتهكي القانون الدولي من جميع الأطراف وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة. ولمنع المزيد من تصعيد التوترات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ينبغي إنهاء عمليات الإخلاء القسري وعمليات الهدم الإداري التي تتعارض مع القانون الدولي.

كما أكد على ضرورة تمويل الجهود الإنسانية وإعادة الإعمار بالكامل ودعم الجهود الرامية إلى زيادة لقاحات كوفيد-19.

وأضاف أن الأونروا هي وكالة تدافع عن حقوق اللاجئين وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويستمد اللاجئون الفلسطينيون مكانتهم وحقوقهم من القانون الدولي. ومن خلال سعيهم لإضعاف الأونروا، فإن الذين يهاجمونها لن يضعفوا إلا فرص السلام.