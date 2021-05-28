«كيف نستمطر الرحمات الربانية؟» موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أعنلت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "كيف نستمطر الرحمات الربانية"، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمساجد لمواجهة فيروس كورونا.

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صلاة الجمعة بمسجد المؤيد شيخ، وألقى الخطبة الشيخ يسري عزام عن الدروس المستفادة من يوم أحد.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات عقب صلاة الجمعة، إن مسجد المؤيد شيخ صفحة مشرفة من صفحات الحضارة المصرية العريقة والتاريخ المصري العظيم، وأن الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، معنية بالحفاظ على تاريخها وحضارتها عنايتها ببناء حاضرها ومستقبلها بتوازن حكيم .

وبيّن وزير الأوقاف أنه على الرغم من افتتاح 24 مسجدًا، اليوم، فإن الوزارة حرصت على نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المؤيد شيخ بالقاهرة، للتأكيد على اهتمامها بالعمق الحضاري العظيم، وحرصها الشديد على العناية به والحفاظ عليه، حيث تمتلك مصر كنوزًا أثرية وحضارية يفخر بها كل مصري، فلنا أن نفخر بانتمائنا إلى هذا البلد العظيم مصر المحروسة دائمًا.

قال الشيخ يسري عزام، أحد علماء وزارة الاوقاف وخطيب مسجد المؤيد شيخ اليوم الجمعة، إن يوم أحد كان من أشد الأيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعلى المسلمين ، مشيرا إلى أن هذا اليوم يجد أنه مليء بالدروس والعبر، وأهمها أهمية طاعة القائد وخطورة الخروج على المهام المحددة منه.

وتابع عزام أن النبي صلى الله عليه وسلم – جعل خمسين راميا على جبل "عينين" المقابل لجبل أحد، وأمر عليهم سیدنا عبد الله بن جبیر، وقال له : انضح عنا الخيل بالنبل، لا يأتوننا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاتبت مكانك، لا نؤتين من قبلك، وقال للرماة : إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم.