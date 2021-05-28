الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

«كيف نستمطر الرحمات الربانية؟» موضوع خطبة الجمعة المقبلة

د. محمد مختار جمعة-
د. محمد مختار جمعة- وزير الأوقاف

أعنلت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "كيف نستمطر الرحمات الربانية"، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية بالمساجد لمواجهة فيروس كورونا.

وأدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، صلاة الجمعة بمسجد المؤيد شيخ، وألقى الخطبة الشيخ يسري عزام عن الدروس المستفادة من يوم أحد.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات عقب صلاة الجمعة، إن مسجد المؤيد شيخ صفحة مشرفة من صفحات الحضارة المصرية العريقة والتاريخ المصري العظيم، وأن الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة  للرئيس عبد الفتاح السيسي، معنية بالحفاظ على تاريخها وحضارتها عنايتها ببناء حاضرها ومستقبلها بتوازن حكيم .

وبيّن وزير الأوقاف أنه على الرغم من افتتاح 24 مسجدًا، اليوم، فإن الوزارة حرصت على نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد المؤيد شيخ بالقاهرة، للتأكيد على اهتمامها بالعمق الحضاري العظيم، وحرصها الشديد على العناية به والحفاظ عليه، حيث تمتلك مصر كنوزًا أثرية وحضارية يفخر بها كل مصري، فلنا أن نفخر بانتمائنا إلى هذا البلد العظيم مصر المحروسة دائمًا.

قال الشيخ يسري عزام، أحد علماء وزارة الاوقاف وخطيب مسجد المؤيد شيخ اليوم الجمعة، إن  يوم أحد كان من أشد الأيام على رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعلى المسلمين ، مشيرا إلى أن  هذا اليوم يجد أنه مليء بالدروس والعبر، وأهمها أهمية طاعة القائد وخطورة الخروج على المهام المحددة منه.

وتابع عزام أن النبي صلى الله عليه وسلم – جعل خمسين راميا على جبل "عينين" المقابل لجبل أحد، وأمر عليهم سیدنا عبد الله بن جبیر، وقال له : انضح عنا الخيل بالنبل، لا يأتوننا من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاتبت مكانك، لا نؤتين من قبلك، وقال للرماة : إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم ووطئناهم فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم.

كيمف نستمطر الرحمات الربانية وزيرالأوقاف خطبة الجمعة يوم أحد الدكتور محمد مختار جمعة

الأكثر قراءة

ظهور أول حالة اشتباه بـ«الفطر الأسود» في المنوفية

بـ«مهارة خاصة».. محمد شريف يسجل هدف الأهلى الأول فى نهضة بركان

ملك النهائيات.. الأهلى بطلًا لـ«السوبر الإفريقى»

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. نقل السيدة التى التقاها السيسى إلى معهد ناصر

مشاهدة مباراة الأهلي ونهضة البركان عبر تردد قناة الكأس القطرية 2021 نايل سات

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء حفظ السلام

صفاء النجار

أنتونى هوبكنز.. أساطير الحافة والظلال «2-4»

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: معركة الوعى

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين

للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة