الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى جيبوتى

مساعدات طبية لجيبوتي
مساعدات طبية لجيبوتي

أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملتين بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى الأشقاء بدولة جيبوتى.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى مع الدول الشقيقة والصديقة.
من جانبه، أعرب الجانب الجيبوتى عن تقديرهم  للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية وتقديمها كافة أوجه الدعم للأشقاء الأفارقة، مؤكدين أهمية تلك المساعدات فى دعم قطاع الصحة الجيبوتى والتغلب على كافة الشدائد التى يواجهها الشعب الجيبوتى.
وتأتى تلك المساعدات انطلاقا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها والوقوف معهم فى مواجهة المحن والأزمات.

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