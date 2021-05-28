الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الأدوية الأوروبية» تصرح باستخدام لقاح «فايزر/بيونتك» للأطفال بين 12 و16 عامًا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، التصريح باستخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي تنتجه شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتك" الألمانية للأطفال ما بين عمر 12 و16 عاما.

وأفادت النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو" عبر موقعها الإلكتروني، بأنه من المتوقع أن تعتمد المفوضية الأوروبية قرار الوكالة في وقت لاحق من اليوم، مشيرة إلى ارتباط المفوضية بثلاثة عقود للحصول على لقاح "فايزر/بيونتك" كان آخرها هذا الشهر لتقديم 1.8 مليار جرعة خلال عام 2023.

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الشهر، السماح باستخدام ذلك اللقاح لنفس الفئة العمرية، ومن المنتظر أن تقدم شركة "موديرنا" الأمريكية طلبا للحصول على موافقة باستخدام لقاحها لصغار السن.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الإيطالية بدء تطعيم كل من يزيد عمره على 16 عامًا، اعتبارًا من 3 يونيو المقبل، وسط استعداد لمد تلك الحملة لمن هم بين 12 و15 عامًا.

ولفتت "بوليتيكو" إلى أن الأخبار بشأن سعي الدول الغنية لتطعيم صغار السن ضد فيروس "كورونا" قبل أن تتمكن الدول الأقل دخلا من تطعيم الكثير من العاملين بقطاع الصحة والأشخاص الأكثر عرضة أثارت غضب المنظمات الصحية حول العالم، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، والتي اعتبر مديرها، تيدروس أدهانوم جبريسوس، أن ذلك التفاوت يمثل "كارثة أخلاقية".

وردًا على تلك الانتقادات، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، هذا الأسبوع، إن تطعيم الأطفال ضد "كوفيد-19" هو قرار علمي وليس قرارًا سياسيًا.

الأكثر قراءة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. نقل السيدة التى التقاها السيسى إلى معهد ناصر

مشاهدة مباراة الأهلي ونهضة البركان عبر تردد قناة الكأس القطرية 2021 نايل سات

الأهلي ونهضة بركان.. تردد قناة الكأس القطرية الناقلة للمباراة

حريق هائل فى الغابة الشجرية بالغردقة.. وإيقاف حركة السيارات

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين

للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة

«التحرير» ترحب بقرار بتشكيل لجنة تحقيق فى العدوان الإسرائيلى