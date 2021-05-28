إيطاليا تسجل 126 وفاة و3 آلاف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الجمعة، تسجيل 126 حالة وفاة، و3 آلاف و738 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقًا لما نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية عن بيانات الوزارة، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد- 19" المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 125 ألفًا و919 حالة، بينما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة طوال تلك الفترة 4 ملايين و209 آلاف و708 إصابات.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) في أنحاء العالم تجاوز 169 مليون شخص والوفيات أكثر من 52ر3 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونًا و623 ألفًا و439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و525 ألفًا و23 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بأكبر عدد إصابات بلغ 33 مليونا و999 ألفًا و680 شخصًا وأكبر عدد وفيات بإجمالي 607 آلاف و726 حالة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات حيث سجلت ما إجماليه 27 مليونًا و547 ألفًا و705 أشخاص.​

في ذات السياق، كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن إعطاء 78ر1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 29 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.