رومانيا تسجل 307 إصابات بكورونا

سجلت رومانيا 307 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر راديو (رومانيا الدولي) اليوم الجمعة، أن عدد الأشخاص الذين يصابون في البلاد بالفيروس قد انخفض خلال بعض الوقت، كما أن العاصمة بوخارست وجميع المناطق الأخرى مصنفة في الوقت الحالي باللون الأخضر في إشارة إلى تراجع انتشار العدوى.

وأضاف الراديو أنه منذ طرح اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19) في رومانيا في آواخر شهر ديسمبر الماضي، تم تطعيم 3.3 مليون شخص بصورة كاملة.

وستدخل إجراءات تخفيف جديدة حيز التنفيذ في البلاد اعتبارًا من الأول من شهر يونيو المقبل، كما أن الحكومة قد حددت الشروط التي بموجبها لم يعد ارتداء قناع الوجه الوقائي أمرًا إلزاميًا في الأماكن الداخلية، كذلك حددت عدد الأشخاص الذين يمكنهم حضور فعالية، وأيضًا المرافق الترفيهية التي يمكن فتحها.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في أنحاء العالم تجاوز 169مليون شخص والوفيات أكثر من 52ر3 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونًا و623 ألفًا و439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و525 ألفًا و23 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بأكبر عدد إصابات بلغ 33 مليونا و 999 ألفًا و680 شخصًا وأكبر عدد وفيات بإجمالي 607 آلاف و726 حالة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عد الإصابات حيث سجلت ما إجمالية 27 مليونًا و547 ألفًا و705 أشخاص.​

في ذات السياق، كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن إعطاء 78ر1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 29 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.