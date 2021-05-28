«رجال الأعمال»: الشركات المصرية لديها القدرة في التوسع والاستثمار خارجيًا

قال عمرو فتوح عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هدف الحكومة من إعمار كلاً من العراق و ليبيا وأخيرًا قطاع غزة هو دعم الشركات و المصانع المصرية والتوسع خارجيًا.

وأضاف فتوح في تصريح لـ"الدستور"، أن الشركات المصرية لديها القدرة في التوسع في المشروعات القومية خارجيًا بالاضافة إلى عملها بالداخل، وذلك يرجع إلى نجاح خطة القيادة السياسية في الإعمار داخلياً والعمل على التوسع خارجيًا وتشجيع القطاع الخاص على ذلك.

وثمن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة جيبوتي أمس، مؤكداً أن الرئيس منذ توليه حكم البلاد وهو حريص على توطيد العلاقات المصرية والدول الخارجية في المجالات السياسية والاقتصادية، متوقعًا أن مصر ستشهد زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية وزيادة في حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية.

وأكد عمرو فتوح، أن تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية أدت إلى التصدي للتدعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا والتي أثرت على اقتصاديات عدد كبير من الدول المتقدمة.

وفي سياق منفصل، طالب فتوح بإعادة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي بسبب وجود بعض المقاولين يدخلون منتجات أجنبية أخرى ولا يعملون بقانون أفضلية المنتج المحلي.

وأكد أن البديل المصري على درجة عالية جدًا من الكفاءة ويتم تصديره إلى الخارج، لافتا إلى أن عند إغلاق البلاد عند الجائحة الأولى من فيروس كورونا الصناعة المصرية كانت تعمل، ونهضت بالاقتصاد المصري في ذلك الوقت، مطالباً من الجهات المعنية بالشأن ضرورة تشديد الرقابة و التعليمات على مخلفي قانون تفضيل المنتج المحلي على الأجنبي.

وأضاف ان الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دعمت القطاع الصناعي ووقفت بجانب الصناع والمستثمرين خلال جائحة كورونا، من خلال إطلاق المبادرات المشجعة لتنشيط إنتاج المصانع و زيادة فرص العمل، بالإضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد والعمل على زيادة الصادرات من خلال الاعتزام على تدشين مصانع للصناعات التكميلية بدلاً من استيرادها من الخارج.