الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الداخلية السعودي يبحث التنسيق الأمني مع ألمانيا

مباحثات سعودية ألمانية
مباحثات سعودية ألمانية

التقى وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة، وزير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية الدكتور ماركوس كيربر، وذلك برفقة رئيس الشرطة الإتحادية الدكتور ديتر رومان.

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعود، عن تمنياته بالشفاء العاجل لوزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19). 

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، في بيانٍ لها اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، ناقش الجانبان خلال اللقاء الثنائي بينهما، بحث سبل تعزيز مسارات التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين وزارتي الداخلية في المملكة العربية السعودية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز القدرات التقنية الأمنية بما يحقق رؤية البلدين المشتركة في الأمن والاستقرار.

وحضر المباحثات الثنائية بين وزير الداخلية السعودي، ووزير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية، وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الدكتور هشام الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا الاتحادية عصام بيت المال، بالإضافة إلى أعضاء الوفد السعودي الرسمي المرافق لوزير الداخلية السعودي.

ووصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي، أمس الخميس، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في زيارة رسمية للبلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان في استقبال وزير الداخلية السعودي لدى وصوله مطار براندنبرغ بألمانيا، رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية الدكتور ديتر رومان، ومدير الشرطة في وزارة الداخلية الاتحادية ماركر، بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين بوزارة الداخلية الألمانية، كما كان في استقباله لحظة وصوله، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الألمانية الاتحادية عصام بيت المال.

وفي وقتٍ سابق، أجرى وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، اختبارًا للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجته إيجابية، وذلك وفقًا لما أعلنه المتحدث باسمه، شتيفه التر، في العاشر من مايو الجاري. 

وأضاف التر، في بيانٍ له آنذاك، أن وزير الداخلية الألماني، موجود حاليًا في الحجر المنزلي، مشيرًا إلى أنه لا تظهر عليه أعراض المرض في الوقت الراهن، وأنه ألغى مواعيده لذلك الأسبوع.

وزير الداخلية السعودية المانيا التنسيق الأمني برلين

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