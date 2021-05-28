بريطانيا تسجل 4182 إصابة بكورونا و10 وفيات

أعلنت بريطانيا تسجيل 4 آلاف و182 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ في أعلى حصيلة يومية منذ الأول من أبريل الماضي.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” البريطانية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.

وأظهر أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة البريطانية حصول 38 مليونا و871 ألفا و200 شخص على جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أنحاء البلاد؛ في حين تلقي نحو 24 مليونا و478 ألفا و52 شخصا جرعتهم الثانية من اللقاح.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” في أنحاء العالم تجاوز 169 مليون شخص والوفيات أكثر من 52ر3 مليون حالة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونًا و623 ألفًا و439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و525 ألفًا و23 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بأكبر عدد إصابات بلغ 33 مليونا و999 ألفًا و680 شخصًا وأكبر عدد وفيات بإجمالي 607 آلاف و726 حالة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت ما إجماليه 27 مليونًا و547 ألفًا و705 أشخاص.​

في ذات السياق، كشفت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، عن إعطاء 78ر1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 29 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.