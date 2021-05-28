الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تسجل 4182 إصابة بكورونا و10 وفيات

كورونا
كورونا

أعلنت بريطانيا تسجيل 4 آلاف و182 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ في أعلى حصيلة يومية منذ الأول من أبريل الماضي.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” البريطانية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها.

وأظهر أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة البريطانية حصول 38 مليونا و871 ألفا و200 شخص على جرعتهم الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أنحاء البلاد؛ في حين تلقي نحو 24 مليونا و478 ألفا و52 شخصا جرعتهم الثانية من اللقاح.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة، صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” في أنحاء العالم تجاوز 169 مليون شخص والوفيات أكثر من 52ر3 مليون حالة.

وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونًا و623 ألفًا و439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و525 ألفًا و23 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بأكبر عدد إصابات بلغ 33 مليونا و999 ألفًا و680 شخصًا وأكبر عدد وفيات بإجمالي 607 آلاف و726 حالة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات، حيث سجلت ما إجماليه 27 مليونًا و547 ألفًا و705 أشخاص.​

في ذات السياق، كشفت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، عن إعطاء 78ر1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 29 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

الأكثر قراءة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. نقل السيدة التى التقاها السيسى إلى معهد ناصر

مشاهدة مباراة الأهلي ونهضة البركان عبر تردد قناة الكأس القطرية 2021 نايل سات

الأهلي ونهضة بركان.. تردد قناة الكأس القطرية الناقلة للمباراة

حريق هائل فى الغابة الشجرية بالغردقة.. وإيقاف حركة السيارات

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين

للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة

«التحرير» ترحب بقرار بتشكيل لجنة تحقيق فى العدوان الإسرائيلى