كل ما تريد معرفته عن الكبد الدهني.. الأعراض والعلاجات الفعالة

يشير مصطلح الكبد الدهني إلى تراكم الكثير من الدهون في الكبد، حيث يوجد نوعين منه، وهما مرض الكبد الكحولي ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، كل واحد منهما له أسباب مختلفة، لكنهم يشتركان في بعض الأشياء، مثل العلامات والأعراض.

أكد الأطباء بموقع "healthybuilderz"، أنه يختلف سبب مرض الكبد الدهني اعتمادًا على نوعه، فمن الواضح أن سبب مرض الكبد الكحولي هو الاستهلاك المفرط للكحول.

ويقول الخبراء أن هناك بعض العوامل الأخرى قد تزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، مثل السمنة والتهاب الكبد الوبائي.

العلامات والأعراض الأكثر شيوعًا لمرض الكبد الدهنى

أكد الأطباء، أنه لا يعاني الشخص المصاب بالكبد الدهني بأي أعراض في المراحل المبكرة للمرض، ففي بعض الأحيان قد يصادف الطبيب المشكلة عن طريق الخطأ أثناء الفحص البدني الروتيني.

وأوضح الأطباء، أنه عندما يصاب الكبد بالتهاب بسبب المرض ، فمن غير المحتمل أن يعاني الفرد من فقدان الشهية وفقدان الوزن والضعف وألم البطن.

أشار الأطباء، أنه لا يوجد علاج متاح لمرض الكبد الدهني ، سواء أكان ذلك من النوع الكحولي أو غير الكحولي، فلا توجد أدوية أو إجراء جراحي يمكن أن يساعد في علاج مثل هذه المشكلة في الكبد.

العلاجات المنزلية لمرض الكبد الدهني:

إلى جانب اتباع نظام غذائي ونمط حياة صحيين، هناك أيضًا عدد قليل من العلاجات المنزلية التي يمكن أن يعتمد عليها الشخص المصاب بمرض الكبد الدهني ومنها:

ماء الليمون

يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لماء الليمون في إزالة السموم من الكبد، حيث يمكن استخدام هذا العلاج المنزلي لمرض الكبد الدهني مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

خل التفاح

يعتبر خل التفاح من العلاجات الفعالة لمرض الكبد الدهني، ففي كوب من الماء الفاتر يضاف ملعقة كبيرة من خل التفاح ، وخاصة النوع الخام وغير المصفى، حيث يتم شربه قبل تناول الغداء.

الشاي الأخضر

أكد الأطباء أن تناول 3 إلى 4 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يساعد فى علاج مرض الكبد الدهني، ذلك لأن المشروب مليء بمضادات الأكسدة التي تحمي الكبد.

حليب الكركم

مشروب آخر أثبت فعاليته ضد مرض الكبد الدهني وهو حليب الكركم ، والذي يتكون من نصف ملعقة صغيرة من الكركم في كوب من الحليب الدافئ، حيث يجب تناول هذا قبل النوم للسماح لخصائص الكركم المضادة للالتهابات بالمساعدة في التئام الكبد.