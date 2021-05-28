الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نرمين الفقى تروّج للسياحة من شرم الشيخ: «سبحان الله على الجمال»

نرمين الفقي
نرمين الفقي

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها على «فيسبوك» مجموعة من الصور لها من أعماق البحار بمدينة شرم الشيخ بمحافظة البحر الأحمر.

وأعربت نرمين الفقي عن بالغ سعادتها لسفرها في هذا التوقيت إلى شرم الشيخ، قائلة: «شرم وهي شارمنيج»، كنوع من أنواع الدعاية والترويج للسياحة، خاصًة بعد اجتياح فيروس كورونا العالم. 

وظهرت نرمين الفقي وهي تستمتع بأجواء الصيف، مرتدية ملابس الغطس وعلقت قائلة: «سبحان الله على الجمال محمية طبيعية عالم تاني.. شرم الشيخ وجمالها».

وتفاعل مع الفنانة نرمين الفقي جمهورها وتمنوا أن تنعم برحلة وإجازة صيفية سعيدة، فكتب لها أنس محمود: «رحلة سعيدة»، وقال سالم زعزع: «أجمل بلاد العالم الساحرة أرض مصر والطيبون أهلها».

ووصف مصطفى إسماعيل الفنانة نرمين الفقي بـ«حورية البحر».

نرمين الفقي شاركت في الماراثون الرمضاني 2021 بمسلسلي «ضل راجل» و«النمر».

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي
شرم الشيخ نرمين الفقي سياحة الغطس بدلة

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