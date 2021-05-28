الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل ضبط شاب استعرض بسيارته وعطّل المرور بالبحيرة

المرور
المرور

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله قيام قائد سيارة ملاكي بقيادتها برعونة وطريقة استعراضية معطلاً حركة المرور بأحد شوارع مدينة دمنهور- بالبحيرة، وضبط قائد السيارة.
بالفحص تبيّن صحة الواقعة، وأنّ السيارة المشار إليها مملوكة لأحد الأشخاص المقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة، وهو القائم بقيادتها بمقطع الفيديو محل الفحص.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبطه والسيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

شرطة البحيرة السلام مسار دراجة نارية توقف قائد حركة المرور يارا دائرة منافذ المواطنين قسم شرطة

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