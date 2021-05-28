السيطرة على حريق في سفينة حاويات سنغافورية بعد تسعة أيام

أعلن مسئولون عن السيطرة على حريق اشتعل بسفينة حاويات سنغافورية قبالة الساحل الغربي من سريلانكا، بعد 9 أيام من اشتعاله، حيث تم تدمير معظم السفينة، مما تسبب في دمار بيئي.

وعلى الرغم من أنه تمت السيطرة على الحريق بسفينة الحاويات "إم في إكس- برس بيرل"، يتخذ رجال الإطفاء إجراءات لتبريد غرفة المحركات لمنع تسرب نفطي، طبقا لما ذكرته رئيسة هيئة حماية البيئة البحرية، دارشاني لاهاندابورا.

وأضافت: "يمكننا مراقبة الدخان الأسود من السفينة ولحسن الحظ، ليست هناك تقارير بشأن أي تسرب نفطي".

كان مسئولون ذكروا، أمس الخميس، أن سلطات سريلانكا تخشى حدوث بقعة نفط محتملة من سفينة الحاويات السنغافورية المشتعلة قبالة الساحل الغربي للبلاد فيما تدمر سطح السفينة بالكامل.

يشار إلى أن الحريق الذي اندلع في العشرين من مايو في السفينة كان خارج نطاق السيطرة، وانتشر داخل السفينة الراسية على بعد عشرة أميال بحرية قبالة ميناء كولومبو الرئيسي.

وسقط حطام وكيماويات بالفعل في البحر ووصلت على الشاطئ في منطقة تمتد إلى 20 ميلا بحريا من السفينة الحاوية.

وكانت السفينة المسجلة، التي ترفع علم سنغافورة، في طريقها من ميناء هازيرا الهندي إلى سنغافورة عبر كولومبو، وعلى متنها 1486 حاوية أغلبها تحتوي على كيماويات بما في ذلك 25 طنا من حمض النيتريك.

وتشارك تسع سفن سريلانكية وثلاث سفن هندية في جهود فريق يضم خبراء دوليين لإخماد الحريق المستعر منذ ثمانية أيام في السفينة ""إكس- بريس بيرل" المسجلة في سنغافورة.

ونشرت القوات الجوية السريلانكية عبر قناتها على "يوتيوب" لقطات لسفينة حاويات سنغافورية تحترق بالقرب من العاصمة كوالالمبور، وذلك عقب حدوث انفجار كيميائي على متنها.

وأشارت القوات الجوية السريلانكية إلى أن جهود الإطفاء لا تزال مستمرة، وأنه تم إجلاء الطاقم المكون من 25 شخصا، في الوقت الذي سجل فيه تسرب سوائل ووقود من السفينة المشتعلة إلى الشواطئ القريبة.

وكان المتحدث باسم البحرية قد أكد إنقاذ طاقم ناقلة الحاويات السنغافورية التي تشتعل بها النيران منذ 5 أيام قبالة الساحل الغربي لسريلانكا، بعد وقوع انفجار بها.