وزير المياه العراقي: سنجري مباحثات مع إيران بعد تراجع الضخ من أراضيها بنسبة 70%

أعلن وزير الموارد المائية العراقى مهدي رشيد الحمداني، اليوم، انخفاض الواردات المائية في سد دوكان بحدود 70% عن العام السابق، كاشفا عن أن بلاده ستجري مباحثات مع إيران بعد تراجع ضخ المياه من أراضيها بنسبة 70%.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الموارد المائية تفقد رفقة عدد من المديرين العامين في الوزارة سد دوكان للاطلاع على الخزين المائي والواردات المتحققة فعليا، ومتابعة أعمال التأهيل والصيانة الدورية في السد".

وأشار الحمداني إلى أن زيارته إلى سد دوكان التي سبقتها أمس زيارته إلى سد دربندخان، تأتي تزامنا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للوزراء بضرورة الاطلاع على واقع المشاكل والمعوقات التي تواجه المشاريع في عموم المحافظات وإقليم كردستان، وأنه "التقى بإدارة السد والملاكات العاملة فيه واستمع إلى أهم المشاكل والمعوقات في العمل، ومقدار الايرادات المتحققة وسياسة التشغيل المعمول بها حاليا فيه".

وأوعز بإيجاد الحلول السريعة والناجعة للمشاكل، وأن الوزارة تتعامل مع ملف مهم يمس حياة المواطنين وهو المياه، وأنها تطمئن الجميع أن المياه مؤمّنة خلال هذا الصيف والشتاء القادم".

ولفت وزير الموارد، حسب البيان، إلى شح مياه الامطار خلال هذا العام، وقلة الغطاء الثلجي الذي أثر بشكل كبيرة على الايرادات المتحققة من دول الجوار والمنبع، خاصة الجارة إيران، حيث انخفضت إيرادات سد دوكان بحدود 70% عن العام السابق، منوها عن "وجود تحركات لوزارة الموارد المائية مع الجارة إيران في الأيام القليلة القادمة، عبر عقد اجتماع فني عالي المستوى لمناقشة تدني الايرادات المائية في سدي دوكان ودربندخان ونهر الكارون، وأن هناك أمورا فنية كثيرة على جدول المباحثات بين الطرفين، وأن الوزارة تعمل مع جميع الأطراف من أجل تقاسم الضرر".

وأشار البيان إلى أن "الوزير أجرى جولة ميدانية على منشآت السد ومناطق أعالي بحيرة سد دوكان في قضاء رانية وقلعة دزه، بهدف متابعة التصاريف الداخلة إلى البحيرة بشكل مباشر وميداني".

جدير بالذكر أن سد دوكان من السدود المهمة التي يجب متابعتها وصيانتها بشكل دوري لتأمين سلامتها في كل الظروف، وجعل سلامة السدود من أولويات عمل الوزارة في المراحل القادمة.