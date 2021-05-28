الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

6 فئات مستهدفة بقرى «حياة كريمة».. والتضامن تستهدف توسيع الخدمات

حياة كريمة
حياة كريمة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن مبادرة «حياة كريمة» تعمل على تحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري وبصفة خاصة القرى الأكثر فقراً والأسر الأكثر احتياجاً، وقد تعاونت الوزارة مع 23 جمعية أهلية في تنفيذ المبادرة.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن المبادرة تستهدف:-

- الشباب القادر على العمل.

- الأيتام والأطفال.

- كبار السن.

- النساء المُعيلات والمطلقات.

- الأشخاص ذوي الهمم.

- المتطوعون.

واشارت الوزارة أنه سيتم التوسع فى الخدمات المقدمة للأسر المستهدفة فى مبادرة حياة كريمة ومنها:-

- مراكز أمومة وطفولة الطفولة المبكرة.

- إنشاء حضانات.

- إنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة.

- تجهيز عيادات تنظيم الأسرة في الجمعيات الأهلية الشريكة

-التوسع في الوحدات الإنتاجية.

- التوسع فى المشروعات متناهية الصغر.

-التوعية المجتمعية.

-التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتركيب وصلات الغاز

-إطلاق القوافل الطبية.

 -توفير أجهزة تعويضية، سماعات، نظارات، كراسي متحركة وعكازات.

-بناء مستشفيات ووحدات صحية.

وتنقسم المبادرة إلى عدة 3 مراحل الأولى، وتشمل القرى ذات نسب الفقر من 70 % فيما أكثر وهى القرى الأكثر إحتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة.

أما المرحلة الثانية تستهدف القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70 % وهى القرى التي تحتاج لتدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، وتستهدف المرحلة الثالثة القرى ذات نسب الفقر الأقل من 50%.

وانطلقت مبادرة سكن كريم أحد عناصر مبادرة حياة كريمة عام 2018 في أفقر خمس محافظات على مستوى الجمهورية (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر) وتم التوسع فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عام 2019 في 11 محافظة بتوجيه من رئيس الجمهورية بتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري وبصفة خاصة في القرى الأكثر فقراً.

رئيس الجمهورية ذوي الإعاقة التضامن الاجتماعي المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة

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