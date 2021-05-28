توقيع الكشف الطبي على 943 في قرية بالمنوفية ضمن «حياة كريمة»

صرَّح المهندس محمد ربيع، منسَِّق عام مبادرة «حياة كريمة» في المنوفية، بأنَّ المبادرة مستمرة في دعم القرى المحرومة بكل الاحتياجات الأساسية، كما أنَّ تستمر يومياً بتنظيم قوافل طبية وتعليمية وتثقيفية في جميع القرى المدرجة ضمن المبادرة.

ونظمت المبادرة تحت إشراف الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة في المنوفية، القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بقسا التابعة لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، والتي استمرت لمدة يومين (26 و27 مايو 2021) وتم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وصرَّحت الدكتورة الشيماء شفيق، منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، بأن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هي: الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، الجلدية، والأنف والأذن.

ووقعت القافلة خلال اليومين الكشف الطبي المجاني على 943 مريضاً من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لـ91 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط لـ14 حالة، وعمل الأشعة لـ15 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 4 حالات تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي للسيدات المترددات علي القافلة.

في إطار مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حياة كريمة)، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية والمحرومة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان.