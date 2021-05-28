32 جمجمة حصيلة واقعة «جماجم ورفات» الطريق الحر بقليوب

انتهت الأجهزة المعنية بمحافظة القليوبية ومركز قليوب وحي غرب شبرا، من حصر الجماجم البشرية التي تم العثور عليها مع رفات وعظام موتي أسفل الطريق الحر بقليوب حيث بلغ عددها 32 جمجة بشرية بعد فرز الرتش ومخلفات الهدم بعد نقلها من مكان العثور عليها لدفنها في مكانها بمقابر الصدقة بدمنهور شبرا والتي كانت بها قبل أن يقوم مقاول بنقلها تمهيدا للاستيلاء على المقابر.



فيما أصدرت محافظة القليوبية بيانا أدانت فيه الجريمة ووصفت الواقعة بأنها "تثير الحزن والأسى على تلك الجريمة النكراء وعدم احترام حرمة الأموات".



وكشف البيان أن الأجهزة التنفيذية تلقت بلاغا بتواجد رفات لأموات ملقاة أسفل الطريق الدائري وشبرا بنها الحر بمنطقتي ميت حلفا قليوب والقطاوي بحي شرق شبرا الخيمة.

حيث تحركت الأجهزة التنفيذية لمجلس مدينه قليوب وحي شرق شبرا الخيمة للموقع برئاسة مجدى نجاح رئيس المدينة علي الفور للوقوف على أسباب هذا الأمر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والنيابه العامة.



وتبين من المعاينه أن الرفات تخص سيدات ورجال وقد أصدرت النيابة العامة قرارا بالتحفظ على الرفات ونقلها إلى مقابرها الأصليه بحي غرب شبرا الخيمة وهي مقابر صدقة.

وفي تمام الساعة الثانية ظهرا ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب تلك الجريمة وهو مقاول استولى على مقابر الصدقة للاتجار بها في حي غرب شبرا.



وكان اللواء فخر العربي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز قليوب، بعثور بعض الأهالي على جماجم بشرية ورفات موتى ملقاة أسفل الطريق الحر بمنطقة أم بيومي بنطاق مدينة قليوب.

انتقل مأمور المركز ومجدي نجاح رئيس المدينة، وجرى فرض كردون أمني حول المنطقة، وجرى تكفين عدد 10 جماجم بشرية، ونقلها لإعادة دفنها مرة أخرى في المقابر بحي غرب شبرا الخيمة.

وتبين من تحريات أجهزة الأمن، أن مرتكب الواقعة "مقاول"، استولى على مقابر صدقة بمنطقة "دمنهور" شبرا ، في حي غرب شبرا الخيمة، وألقى بالجثث ورفات الموتى أسفل الطريق الحر وجرى ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وامرت بحبسه 4 ايام وطلب تحريات المباحث حول الواقعة ووجهت له تهم نسب قببور واستخراج جثث دون تصاريح من الجهات المختلفة.