الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهم بالتحرش بإحدى السيدات في حلوان

فيس بوك
فيس بوك

نجح رجال الأمن، في كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتحرش بإحدى السيدات بحلوان.
 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله قيام قائد إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بالتحرش بإحدى السيدات حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حلوان.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب وتبين أنها “طالبة”، كما تم تحديد سائق سيارة أجرة "ميكروباص" المشار إليه، وأمكن ضبطه وتبين أن له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كانت الجهات الأمنية المختصة، قد فحصت فيديو متداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للتأكد من مدى صحته، حيث يظهر في الفيديو الذي لا تتعدى مدته ثوانى قليلة، شخص يقف بجانب إحدى وسائل نقل الركاب “ميكروباص” بمنطقة حلوان بالقاهرة، ويرتكب فعلا فاضحا في الشارع، رغم التقاط أحد المواطنين مقطعا مصور له، أثناء ممارسته ذلك الفعل، إذ استمر في ذلك رغم علمه ورؤيته الكاميرا الموجهة له.

وأطلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحذيرات من ذلك الشخص، وعدم الركوب معه في “الميكروباص”، حيث أظهرت التعليقات أنها ليست المرّة الأولى التي يقدم فيها على ذلك الفعل الفاضح، والذي يعد تحرشًا، وتبيّن أنّ الشخص يعمل سائقا.

الداخلية ميكروباص قسم شرطة ملابسات الفعل الفاضح فحص فيديو أجهزة وزارة الداخلية تواصل الاجتماعي إتخاذ الإجراءات القانونية رواد مواقع التواصل الاجتماعي موقع التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. نقل السيدة التى التقاها السيسى إلى معهد ناصر

مشاهدة مباراة الأهلي ونهضة البركان عبر تردد قناة الكأس القطرية 2021 نايل سات

الأهلي ونهضة بركان.. تردد قناة الكأس القطرية الناقلة للمباراة

حريق هائل فى الغابة الشجرية بالغردقة.. وإيقاف حركة السيارات

«نعم.. كاميليا حملت من الملك فاروق».. أسرار يرويها رشدى أباظة

إغلاق الشوارع والطرق الرئيسة المؤدية إلى شاطئ النخيل غرب الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين

للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة

«التحرير» ترحب بقرار بتشكيل لجنة تحقيق فى العدوان الإسرائيلى