ضبط المتهم بالتحرش بإحدى السيدات في حلوان

نجح رجال الأمن، في كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله قيام قائد سيارة أجرة "ميكروباص" بالتحرش بإحدى السيدات بحلوان.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بأحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك” متضمناً مقطع فيديو يظهر خلاله قيام قائد إحدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بالتحرش بإحدى السيدات حال تواجدها بدائرة قسم شرطة حلوان.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب وتبين أنها “طالبة”، كما تم تحديد سائق سيارة أجرة "ميكروباص" المشار إليه، وأمكن ضبطه وتبين أن له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت الجهات الأمنية المختصة، قد فحصت فيديو متداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للتأكد من مدى صحته، حيث يظهر في الفيديو الذي لا تتعدى مدته ثوانى قليلة، شخص يقف بجانب إحدى وسائل نقل الركاب “ميكروباص” بمنطقة حلوان بالقاهرة، ويرتكب فعلا فاضحا في الشارع، رغم التقاط أحد المواطنين مقطعا مصور له، أثناء ممارسته ذلك الفعل، إذ استمر في ذلك رغم علمه ورؤيته الكاميرا الموجهة له.

وأطلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحذيرات من ذلك الشخص، وعدم الركوب معه في “الميكروباص”، حيث أظهرت التعليقات أنها ليست المرّة الأولى التي يقدم فيها على ذلك الفعل الفاضح، والذي يعد تحرشًا، وتبيّن أنّ الشخص يعمل سائقا.