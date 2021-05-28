الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تجدد وقوفها إلى جانب الهند لمكافحة جائحة كورونا

كورونا
كورونا

جدد وزیر الخارجیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وقوف بلاده إلى جانب الھند في ظل تفاقم وباء "كوفید-19" هناك وانتشار النسخة المتحورة من الوباء، مشيرا إلى استمرار تقدیم المساعدات ودعم جھود الھند في مكافحة الجائحة وتلبیة كل الاحتیاجات الأساسیة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء في الاتصال الھاتفي المشترك اليوم الجمعة مع وزیر الخارجیة الھندي سوبرامنیام جاي شانكار، حيث بحثا العلاقات الثنائیة الوطیدة بین البلدین وسبل دعمھا وتعزیزھا.

من جانبه، أعرب شانكار عن تقدیر بلاده للموقف الكویتي الداعم والمساند لھا في ھذه الأوضاع الحرجة، الأمر الذي یعكس عمق وتمیز العلاقات التاریخیة بین البلدین الصدیقین.

 

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم الجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في أنحاء العالم تجاوز 169 مليون شخص والوفيات أكثر من 52ر3 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونًا و623 ألفًا و 439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و525 ألفًا و23 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بأكبر عدد إصابات بلغ 33 مليونا و 999 ألفًا و680 شخصًا وأكبر عدد وفيات بإجمالي 607 آلاف و 726 حالة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات حيث سجلت ما إجمالية 27 مليونًا و547 ألفًا و 705 أشخاص.​

في ذات السياق، كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن إعطاء 78ر1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 29 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

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