الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير العدل ومحافظ البحيرة يتفقدان أعمال إنشاء مجمع محاكم دمنهور الجديد

وزير العدل
وزير العدل

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، ظهر اليوم بمكتبة بديوان عام المحافظة المستشار عمر مروان وزير العدل ، فى اطار زيارته التفقدية لمتابعة اعمال انشاء مجمع محاكم دمنهور الجديد بشارع النصر بمنطقة شبرا بدمنهور، حيث توجه المحافظ ووزير العدل لتفقد المحكمة الجديدة وتابعوا جميع الأقسام والقاعات. 

وأكد وزير العدل أن المحكمة تضم  ٤ قاعة جنائى و٧ قاعة مدنى وغرف مداولة ومكتب امامى ومكاتب إدارية وسجن حريم واخر للرجال وشهر عقارى مطور على مساحة إجمالية ٢٠٠٠ متر ٢ بخلاف الطرق و٣٠٠٠ متر ٢ للتوسعات المستقبلية من المساحة الإجمالية التى تبلغ ٦٠٠٠ م٢ وتعد المحكمة  نموذج جديد وتجربة رائدة من نوعها تم خلالها نهو الأعمال فى وقت قياسى والمقرر افتتاحها خلال الشهر القادم.

 وأكد اللواء هشام آمنة محافظ على التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة العدل مشيدا بالمحكمة وجهود الهيئة العربية للتصنيع بقيادة الفريق عبد المنعم التراس فى إنشاء المحكمة فى وقت قياسى الأمر الذى يعكس منظور الدولة والاهتمام الكبير فى إنشاء المشروعات ،مضيفا ان مصر تحت قيادة فخامة السيد الرئيس تشهد إنجازات كبيرة وعظيمة كل يوم لخدمة المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم واحتياجاتهم .

وأضاف المحافظ أن المشروع يعد تجربة رائدة ووجه جهاز الصرف الصحي بالمحافظة بادراج المحكمة ضمن خطة توصيل الشبكات مع توفير عدد ٢ سيارة كسح جديدة للمحكمة، مؤكدا على الدور الكبير الذى يقوم به قضاة مصر الشرفاء وشرطتها الباسلة  وجيشها العظيم .

وأكد وزير العدل، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المحاكم وتهيئة بيئة العمل بها، وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، مشيرا انه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من تطوير جميع المحاكم كما أنه تم مضاعفة عدد مقرات الشهر العقارى. 

وقال إن الوزارة بصدد افتتاح العديد من المحاكم المتطورة بمختلف المحافظات الفترة المقبلة والتي تليق بخدمة العدالة والمواطنين، ضمن خطة الوزارة لتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، والتي تقوم على محورين أساسيين، الأول يتمثل في زيادة عدد المحاكم ورفع كفاءة مبانيها إنشائيا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللازمة.

كما أكد وزير العدل أن المحور الثاني فيقوم على التوسع في نشر برنامج ميكنة المحاكم والتحول الرقمي من خلال إنشاء المكاتب الأمامية بها

 حضر استقبال الوزير وتفقد المحكمة الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهند حازم الاشمونى  السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد والمستشار محمد شوقى مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والمستشار على مكرم رئيس محكمة شمال دمنهور الابتدائية والمستشار حامد عيساوي رئيس نادى قضاة البحيرة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بانشاء وتطوير المحاكم ومأموريات الشهر العقارى والعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر، والتحول الرقمي من أجل تحقيق العدالة الناجزة وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

البحيرة عبد الفتاح السيسي محكم وزارة العدل محافظ البحيرة

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