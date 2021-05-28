الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

1434 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيلاروسيا

الصحة في بيلاروسيا
الصحة في بيلاروسيا

أعلنت السلطات الصحية في بيلاروسيا، اليوم الجمعة، تسجيل ألفًا و434 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 391 ألفًا و637 مصابًا.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (بيلتا-نيوز) البيلاروسية، أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 382 ألفًا و167 شخصًا عقب تسجيل ألف و490 حالة تعافي جديدة منذ أمس الخميس.

كما أشارت إلى أنه تم تسجيل ألفين و821 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن، مُضيفة أن بيلاروسيا أجرت على مدار أمس 17 ألفًا و 543 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس"كورونا" ليرتفع الإجمالي إلى 6 ملايين و 286 ألفًا و97 اختبارا منذ تفشي الوباء بمارس من العام الماضي.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في أنحاء العالم تجاوز 169مليون شخص والوفيات أكثر من 3.52 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونًا و623 ألفًا و439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و525 ألفًا و23 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا بأكبر عدد إصابات بلغ 33 مليونا و 999 ألفًا و680 شخصًا وأكبر عدد وفيات بإجمالي 607 آلاف و726 حالة.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عد الإصابات حيث سجلت ما إجمالية 27 مليونًا و547 ألفًا و705 أشخاص.​

في ذات السياق، كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن إعطاء 78ر1 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بنحو 29 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار متوسط 7 أيام.

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