الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«الغيرة السبب».. القصة الكاملة لمهاجمة حارس مرمى الريدز السابق لـ«مو صلاح»

محمد صلاح
محمد صلاح

تصدر اسم اللاعب محمد صلاح "مو"، لاعب منتخب مصر، وجناح ليفربول الإنجليزي، "تريند" جوجل، فأصبح رقم 3، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها ديفيد جيمس، حارس مرمى الريدز السابق ومنتخب إنجلترا.

 

وعلقت صحيفة "ليفربول إيكو" التصريحات التي أدلى بها حارس مرمى الريدز السابق ومنتخب إنجلترا ضد "مو صلاح"، وكتبت: "ارتكب خطأ فادحًا بتلك التصريحات"، معتبرة تلك التصريحات بأنها الأسوأ لهذا العام، والإدلاء بها خطأ كبير لا يمكن الاستهانة به.


وقال جيمس: “من وجهة نظري، قد يكون محمد صلاح الوصيف في سباق الحذاء الذهبي، لكنني أعتقد أن ليفربول يلعب بشكل أفضل بدونه”، متابعًا: "فرصة ليفربول ربما للاستفادة من صلاح، جوتا يتناسب بشكل طبيعي كجناح ثالث، روبرتو فيرمينو يحصل على مزيد من الحرية”.

 

وردت الصحيفة على تلك التصريحات بأن محمد صلاح يعد لاعبًا لا يمكن تكرار وجوده، كما أنه يتمتع بمجموعة متنوعة من المهارات والمواهب، وإحدى قدراته الكبيرة هي توافره شبه الدائم للعب وعدم التعرض كثيرا للإصابات.


وأشارت إلى أن أرقام محمد صلاح الكبيرة مثل تسجيل بمعدل 1.26 هدف لكل 90 دقيقة، لا يمكن من خلالها آخذ تصريحات جيمس على محمل الجد.

 

واختتمت الصحيفة تقريرها أن التصريحات التي أدلى بها جيمس من الصعب تصديقها، ولن يقتنع بها أحد بسبب أرقام صلاح، وأولهم جماهير ليفربول الذي بات معشوقهم، ووصفته بـ"الغيرة من صلاح على ناديه السابق ليفربول". 


جدير بالذكر أن "مو صلاح" في أول موسم له مع الريدز ، كان في تشكيلة يوم المباراة لـ 52 من أصل 56 مباراة. كانت اثنتان من المباريات الأربع التي غاب عنها في الدوري - الفوز 2-1 على بيرنلي (مباراة راجنار كلافان) وديربي ميرسيسايد بدون أهداف.

في الموسم التالي، كانت المباراة الوحيدة التي غاب فيها لاعب ليفربول رقم 11 هي فوزه 4-0 على برشلونة.

في 2019/20، غاب صلاح عن تشكيلة يوم المباراة لـ6  مباريات فقط - خمس منها كانت في الكؤوس المحلية - وهذا الموسم كانت المباريات الوحيدة التي لم يلعب فيها أي دور على الإطلاق هي الفوز على مدينتي لينكولن وليستر.

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Screenshot_2021-05-28-16-20-37-44
مو صلاح محمد صلاح ليفربول جيمس الريدز

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