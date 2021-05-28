الجمعة 28 مايو 2021
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مصر

«التنظيم والإدارة»: 400 ألف موظف يستفيد من نظام تحديث بيانات المنتدبين

صالح الشيخ رئيس الجهاز
صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

دشن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قبل ساعات، أول موقع إلكترونى لتسجيل بيانات الموظفين المنتدبين على مستوى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، تمهيدًا لحصر بياناتهم والتنسيق مع الجهات المعنية للنظر فى ما يمكن اتخاذه بشأنهم من إجراءات تسهم فى استقرار أوضاعهم الوظيفية.

ومن جانبه، قال مصدر مطلع بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن إطلاق الموقع الإلكترونى الخاص بنظام تحديث بيانات المنتدبين فى الجهاز الإدارى للدولة سيكون خطوة أساسية لتدشين أول قاعدة بيانات الموظفين المنتدبين والذين يتجاوز عددها 400 ألف موظف بعضهم منتدب داخل محافظاتهم الأصلية والبعض الأخر خارج محافظاتهم، كما أن عدد كبير منهم تجاوزت مدة انتدابه عشرة سنوات قبل إقرار قانون الخدمة المدنية، موضحًا أن القانون السابق كان يتيح للموظف العام الانتداب لمدد مفتوحة دون وضع حد أقصى.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"الدستور"، أنه مع إقرار قانون الخدمة المدنية بنهاية 2016 تم وضع حد أقصى لمدة الندب بما لا يتجاوز الأربعة سنوات وبعدها إما أن ينقل الموظف المنتدب نهائيًا للجهة المنتدب إليها أو يعود إلى جهة عمله الأصلية مع إلغاء الإنتداب حسب حاجة العمل إليه، وهو ما تسبب فى أزمة لدى عدد كبير من المنتدبين نتيجة تأخر إجراءات نقلهم إلى الجهة المنتدب إليها وإجبارهم إما على العودة للجهة الأصلية أو إنهاء خدمتهم للانقطاع عن العمل، لكن الجهاز المركزى تدخل وقتها بإصدار كتاب دورى فى نوفمبر الماضى باستمرار الموظف قائمًا بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه لحين إتمام إجراءات نقله نهائيًا، مع حظر اتخاذ قرار بإنهاء خدمة المنتدب طالما استمر فى العمل بالجهة المنتدب إليها.

وأشار المصدر، إلى أن قاعدة البيانات المزمع تدشينها ستسهم فى حصر دقيق لأعداد المنتدبين وتوزيعهم على مستوى محافظات الجمهورية، والحالة الاجتماعية، والصحية، والفئة العمرية، ومحافظة الإقامة، والمستوى التعليمى والوظيفى، على نحو يتيح التدخل والتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء أزمة الموظفين المنتدبين بشرط موافقة الجهة المنتدب إليها ووجود درجات شاغرة، مع إعطاء أولوية لحل أزمة المنتدبين خارج محافظاتهم بشكل عاجل وحاسم بهدف لم شمل الأسرة، خاصة وأن عدد كبير منهم استقر مع أسرته فى محافظة أخرى بعدما امتد قرار ندبه إليها لسنوات طويلة، وبالتالى فإن عودته إلى محافظته الأصلية ستلحق الضرر بباقى أسرته، كما ستكون الأولوية أيضًا للأشخاص ذوى الإعاقة الذين كان قرار ندبهم إلى جهة قريبة من محل السكن وبالتالى فإن عودتهم لجهاتهم الأصلية أمر مرهق بالنسبة لهم نظرًا لبعدها عن محل الإقامة.

وفى سياق متصل، فإن نظام تحديث بيانات المنتدبين فى الجهاز الإدارى للدولة هو نظام إلكترونى يتيح للموظف المنتدب تسجيل بياناته فى غضون 10 دقائق عبر موقع SECONDED.CAOA.GOV.EG.

التنظيم والإدارة صالح الشيخ منتدبين موظف موقع الكترونى

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