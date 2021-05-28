الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق شقة سكنية في الغربية

حريق شقة
حريق شقة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بالطابق الثالث بقرية الدلجمون بمدينة كفر الزيات في محافظة الغربية وجرى الدفع بـ سيارتين إطفاء للسيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.


تلقى اللواء هانى مدحت مدير امن الغربية إخطاراُ من مأمور مركز شرطة كفرالزيات بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية  بنطاق قرية الدلجمون بمدينة كفر الزيات.

 

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية الي محل البلاغ اشتعال النيران في الطابق الثالث داخل شقة سكنية بقرية الدلجمون بدائرة المركز وتبين أن النيران أتت على جميع محتويات الشقة دون وجود خسائر في الأرواح بسبب انفجار انبوبة غاز .


وكشفت التحريات الأولية بان إنفجار انبوبة وراء الاشتعال، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الحريق حيال تلك الواقعة.

السيطرة على حريق شقة سكنية بالطابق الثالث بقرية الدلجمون بمدينة كفر الزيات محافظة

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