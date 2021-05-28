التصريح بدفن شخصين لقيا مصرعيهما فى حادث تصادم بالقاهرة الجديدة

صرحت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الجمعة، بدفن شخصين لقيا مصرعيهما في حادث تصادم وقع أمس الأول، بين سيارة نقل وحافلة نقل جماعي "أتوبيس"، بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، كما أمرت النيابة بندب لجنة فنية من المعمل الجنائى لفحصها وبيان سبب وقوع الحادث، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وإعداد تقرير عما بها.



وكان قد انتقل فريق من النيابة لمعاينة مسرح الحادث، وبينت المعاينة الأولية للحادث مصرع شخصين وإصابة آخرين بجروح وكدمات مختلفة وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأشارت المعاينة الأولية للنيابة العامة إلى أن التخطي الخاطئ والسرعة تسببا في وقوع الحادث.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعنية بوقوع حادث تصادم بنطاق منطقة القاهرة الجديدة، وعقب الانتقال والفحص تبين مصرع شخصين وإصابة 22 آخرين إثر تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" وحافلة نقل جماعي "أتوبيس"، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين، إلى مستشفى السلام ومستشفى الشروق ومستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج اللازم، كما جرى رفع حطام الحادث عن طريق الأوناش المرورية، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.