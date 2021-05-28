الجمعة 28 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«حتى لا ننسى أبطالنا»... صور الشهداء تزين شاطئ المندرة بالإسكندرية

صور شهداء الجيش والشرطة
صور شهداء الجيش والشرطة تزين شاطئ المندرة

منسي وشبراوي، وإبراهيم الرفاعي، وغيرهم من أبطال الجيش المصري، صورًا زينت لافتة كبيرة توسطت شاطئ المندرة المجاني خلال الحفل الترفيهي التي نظمته المحافظة، احتفالًا بعودة شواطئ الإسكندرية استقبال الرواد والمصطافين.


«حتى لا ننسى أبطال الجيش المصرى»، إهداء لشهداء الجيش والشرطة عبارة توسطت صور الشهداء، في لفتة طيبة من جمعية خليك إيجابي، لأبطال الجيش المصري وحرب أكتوبر، وشهدائنا الذين ضحوا بارواحهم من أجل الوطن.

وشهد شاطئ المندرة اليوم، إقبال كثيف، في الجمعة الأولى لإعادة افتتاح الشواطئ للجمهور، منذ السبت الماضي  ٢٢ مايو، وتدفق مواطني الإسكندرية وبعض مواطني المحافظات المجاورة منذ الساعات الأولى للصباح علي مختلف الشواطئ وسط استعدادات مكثفة من الادارة المركزية للسياحة والمصايف.

ومن جانبه قال اللواء جمال رشاد لـ«الدستور» إن احتفالية اليوم تشارك بها شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بجانب جمعيات المجتمع المدني خليك ايجابي وابنائنا في عيونا، وفريق الكشافة، والعديد من المشاركات الأخري  والتي تهدف إلى تنظيم حملات توعوية ومسابقات وعروض فنية ومسرح عرائس للأطفال.


وأكد « رشاد» على انتشار فرق المراقبة والمتابعة للتشديد علي اتباع الاجراءات الاحترازية لرواد الشواطئ ومنع استغلال المواطنين وفرض الاكراميات عليهم.

واوضح ان نسب الإشغال شاطئ المندرة قد اكتملت  اليوم بنسبة 100٪، لذلك تم إغلاق بوابات الشاطئ أمام الجمهور، مما ادي لرفع درجة استعداد بباقي الشواطئ التي اقتربت من ١٠٠%، وتوجيه القائمين عليها لإغلاقها عند اكتمالها، وتوجيه المواطنين للشواطئ المجاورة والتنبيه عليهم بضرورة اجراء الحجز الإليكتروني للشواطئ (اونلاين) والذي اعلنت الادارة المركزية للسياحة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على انتشار فرق المراقبة والمتابعة للتشديد علي اتباع الاجراءات الاحترازية لرواد الشواطئ ومنع استغلال المواطنين وفرض الاكراميات عليهم، وتطبيق التعقيم والتطهير المستمر للشاطئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

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الجيش والشرطة ابطال شهداء الجيش والشرطة الإسكندرية شاطئ المندرة

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