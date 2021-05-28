ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل

تسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في السنة المنتهية في أبريل، إذ تجاوز مقياس للتضخم هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة.



وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين مقيسة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكوني المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، ارتفعت 0.7 بالمئة في الشهر الماضي بعد زيادة 0.4 بالمئة في مارس.



وفي الاثني عشر شهرا حتى أبريل، قفز ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.1 بالمئة. وجاء ذلك بعد صعود 1.9 بالمئة على أساس سنوي في مارس.



كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6 بالمئة في أبريل وصعوده 2.9 بالمئة على أساس سنوي.



المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ورأت سيسيليا روس المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، أن الطفرة الحالية بمعدل التضخم في أمريكا "ظاهرة مؤقتة".

وقالت روس إن عدم توازن العرض والطلب بسبب الجائحة والعودة السريعة للنشاط الاقتصادي قد دفعت التضخم للارتفاع لكن ذلك لن يدوم.

وتابعت: "أتوقع أن يتلاشى ذلك خلال الأشهر المقبلة".

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل الماضي بأكبر قدر منذ عام 2009، ما زاد حدّة الجدل المحتدم أصلاً حول المدة التي ستستمر فيها الضغوط التضخمية.

ومؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.8% عن شهر مارس، عاكساً الارتفاعات التي طالت كافة السلع تقريباً؛ كما أنه يشير إلى ارتفاع متزايد في الطلب، بما يمنح الشركات هامش الحركة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

باستثناء الغذاء والطاقة ،ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.9% عن الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1982.