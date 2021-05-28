الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في أبريل

اقتصاد
اقتصاد

تسارعت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في السنة المنتهية في أبريل، إذ تجاوز مقياس للتضخم هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمئة.
 

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين مقيسة بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكوني المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، ارتفعت 0.7 بالمئة في الشهر الماضي بعد زيادة 0.4 بالمئة في مارس.
 

وفي الاثني عشر شهرا حتى أبريل، قفز ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 3.1 بالمئة. وجاء ذلك بعد صعود 1.9 بالمئة على أساس سنوي في مارس.
 

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6 بالمئة في أبريل وصعوده 2.9 بالمئة على أساس سنوي.
 

المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ورأت سيسيليا روس المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، أن الطفرة الحالية بمعدل التضخم في أمريكا "ظاهرة مؤقتة".

وقالت روس إن عدم توازن العرض والطلب بسبب الجائحة والعودة السريعة للنشاط الاقتصادي قد دفعت التضخم للارتفاع لكن ذلك لن يدوم.

 وتابعت: "أتوقع أن يتلاشى ذلك خلال الأشهر المقبلة".

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل الماضي بأكبر قدر منذ عام 2009، ما زاد حدّة الجدل المحتدم أصلاً حول المدة التي ستستمر فيها الضغوط التضخمية.

ومؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.8% عن شهر مارس، عاكساً الارتفاعات التي طالت كافة السلع تقريباً؛ كما أنه يشير إلى ارتفاع متزايد في الطلب، بما يمنح الشركات هامش الحركة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.

باستثناء الغذاء والطاقة ،ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.9% عن الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع منذ عام 1982.

الولايات المتحدة اقتصاد الاقتصادي وزارة التجارة معدل التضخم

الأكثر قراءة

حريق هائل فى الغابة الشجرية بالغردقة.. وإيقاف حركة السيارات

«عقار النشوة».. مغامرة «الدستور» لكشف مواقع بيع مخدر «الإكستازي» الجديد

الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير فى المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولى

حار نهارًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. و«الأرصاد» تحذر من موجة حارة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

«الصحة» تكشف الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين

للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة

«التحرير» ترحب بقرار بتشكيل لجنة تحقيق فى العدوان الإسرائيلى