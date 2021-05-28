خبيرة تجميل تقدم نصائح لحماية البشرة مع النزول اليومي في الصيف

بدأ فصل الصيف وبدأت تنتشر معه مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة بشكل كبير لتستخدمها الفتيات للحصول على إطلالة جميلة وناعمة.

ولكن على الرغم من ظهور الفتيات بالمكياج بشكل جميل وناعم إلا أن مستحضرات التجميل مليئة بالمواد الكيميائية الصناعية الضارة على البشرة، وتؤثر بشكل مباشر عليها، لأنها تمنعها من التنفس، وتوفر بيئة مناسبةً لنمو البكتيريا والشوائب الخارجية.

ومعظم الفتيات عندها مفهوم مغلوط عند قيامها بعمل ميكب يومي عند نزولهن إلى الشارع والقيام باستخدام الميكب الكامل يوميا، ويعتبر هذا من أضر الأشياء التي يقمن بفعلها يوميا بسبب الضرر الشنيع الذي تقوم به مستحضرات التجميل على البشرة.

لذا تقدم إلى جريدة "الدستور" خبيرة التجميل، سارة عبدالقوي، بعض النصائح للنزول ببشرة صافية ونضرة بمنتجات آمنة على البشرة غير مضرة وبأقل التكاليف الممكنة.

- غلق المسام:

في البداية يجب القيام بغلق المسام باستخدام ماء الورد أو التونر المناسب لنوع البشرة ثم القيام باستخدام الكريم الواقي من الشمس كحماية للبشرة.

- استخدام كريم الأساس:

ليس من الضروري استخدام كريم الأساس يوميا يمكن الاستغناء عنه أو تبديله بكريم أساس يحتوي على spf وهذا يكون آمنا أكثر على البشرة وصحة الجلد.

- بودرة الوجه:

أما بالبنسبة لبودرة الوجه فيجب وضعها لتثبيت كريم الأساس ولكن يمكن القيام بتبديلها ببودر آمنة على البشرة يمكن أن تقوم الفتيات بتجهيزها في المنزل، وذلك باستخدام خليط ممزوج من بودرة التلك المخصصة للأطفال والقهوة فتلك الخلطة سوف تعطيهن لونا طبيعيا وتكون آمنة على البشرة، وإذا كانت الدرجة أفتح من درجة لون البشرة يمكن تزويد القهوة حتى يتم الوصول إلى الدرجة المطلوبة وبهذا قد تم القيام بعمل cover للوجه باستخدام منتجات طبيعية آمنة على البشرة غير مضرة.

- الماسكرا:

وفي حالة استخدام الماسكرا يوميا يفضل البعد عن استخدام الماسكرا التى تكون من خصائصها انها ضد الماء لأنها تقوم بإسقاط الرموش، وعند وضعها يفضل الابتعاد عن جذور الرموش.

- أحمر الشفاه:

استخدام أحمر الشفاه لا يمكن الاستغناء عنه نهائيا بالنسبة لأي فتاة، ولكن عند الاستخدام اليومي يفضل البعد تماما عن أحمر الشفاه الماط لأنه يقوم بتشقيق الشفاه ويمكن استبداله بزبدة الكاكاو أو أحمر شفاه طري على الشفاه.