الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إحباط محاولة تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة

رجال الجمارك
رجال الجمارك

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بفصوص من الأحجار الكريمة وكمية من السجائر، بحوزة راكب قادم من بيروت.

جاء ذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت استوقف عبد السلام عادل عبد السلام رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية .

وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد محمد محمود البحيري، تلاحظ وجود كمية من السجائر أسفل الملابس بالحقائب، فقام عمرو عبد العزيز العميري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 بتكليف الدكتورة إبتهال مصطفي بتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجدت بكمية من السجائر وحافظات جلدية خاصة بالمشغولات الذهبية وحوامل "استاندات" خاصة بعرضها، وبالعرض على أسامة محمد دياب مدير الجمرك كلف طاهر خفاجى رئيس القسم وعبد الرحمن سيد مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا ما أسفر عن وجود كمية من المشغولات الذهبية المرصعة داخل حقيبة يد صغيرة معلقة على "كتف" الراكب. 

وأمر أسامة محمد دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب.

 

إحباط محاولة تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بفصوص الأحجار الكريمة

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