عرض مغري من شركة عقارات في هونج كونج مقابل تلقي لقاح «كورونا»

تعرض شركات عقارية في هونج كونج، شقة سكنية تصل قيمتها إلى 1.4 مليون دولار، جائزةً لمن يتلقون لقاح كوفيد19- ، حيث تعاني السلطات المحلية من إحجام واسع النطاق عن التطعيم.



وقالت مؤسسة نج تينج فونج للأعمال الخيرية، التابعة لمجموعة سينو، وشركة إستايتس هولدينجز الصينية، في بيان اليوم الجمعة فبر مواقع التواصل الإجتماعي، إنهما تعرضان شقة جديدة في مشروعهما "جراند سنترال" في منطقة كون تونج، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وسكان هونج كونج الذين تلقوا جرعتي اللقاح مؤهلون للمشاركة في سحب للفوز بالوحدة السكنية البالغة مساحتها 449 قدم مربع (42 متر مربع).

يشار إلى أن سينو جروب هي الشركة الأم لشركة سينو لاند المتمركزة في هونج كونج.

وتأتي تلك الخطوة بعدما قالت الحكومة إنها تدرس خيارات تشمل التبرع بجرعات اللقاح غير المستخدمة، والتي تنتهي صلاحيتها في أغسطس المقبل.

وقالت السلطات، إن الفائض يمكن أن يضر بصفقات شراء الجرعات في المستقبل.

وتعمل حكومة هونج كونج على تشجيع السكان لتلقي جرعات اللقاح من خلال سياسة تحفيزية مثل إعادة فتح الحانات وتقصير مدة الحجر الصحي.

يشار إلى أن أسعار العقارات في هونج كونج هي الأعلى في العالم. وأظهرت الأرقام الحكومية أن قيمة الشقق الخاصة وصلت لأعلى سعر لها خلال 21 شهرا في أبريل الماضي.

أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة أنها وافقت على لقاح كورونا من شركة سينوفارم للاستخدام في حالات الطوارئ.

وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية بلقاح سينوفارم، وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.

وهذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها منظمة الصحة العالمية الموافقة على الاستخدام الطارئ لأي لقاح صيني ضد أي مرض معدي.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية=تيدروس أدهانوم إنه جرى التوصية بتلقي جرعتين من اللقاح.