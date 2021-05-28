تكريم 18 متدربا بجامعة سوهاج في ختام برنامج التأهيل لمنصب عميد كلية

كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج ١٨متدربا من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في البرنامج التدريبي للترشح لمنصب عميد كلية، الذي نظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واستمر ٣ أيام بحضور الدكتور أحمد سليمان والدكتور مصطفى عبد الخالق نواب رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضى القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور عنبر محمود مدير المركز.

وأكد «عزيز» أنه تم تأهيل المتدربين بمجالات متعددة بهدف صقل مهاراتهم وتبادل الخبرات فيما بينهم، تنفيذاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات في تأهيل القيادات جامعية، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي تناول عدة موضوعات خاصة بالإدارة والتخطيط الإستراتيجي، التطوير المؤسسي لقطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى مهارات إدارة فرق العمل وإدارة الأزمات، وبحث آليات فعلية لتنمية الموارد الذاتية بالجامعة وغيرها.

وأشار الدكتور عنبر محمود أحمد، إلى أنه قام بالتدريب بالبرنامج رئيس الجامعة والنواب، ونخبة متخصصة من الأساتذة والمدربين المعتمدين وخبراء الجودة والتنمية البشرية، بهدف بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في القيادة الجامعية وخلق كوادر قادرة على تحمل المسؤولية على أساس أكاديمي، مضيفاً أن البرنامج تضمن أيضاً شرح الجوانب الإدارية والمالية والقانونية بالجامعات، إلى جانب طرح القضايا القومية وطرق مكافحة الفساد.

فيما تابع اليوم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء هيئة التدريس الراغبين في الترشح لمنصب عميد كلية، والذي ينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بحضور الدكتور أحمد سليمان والدكتور مصطفى عبد الخالق نواب رئيس الجامعة، والمحاسب اشرف القاضى القائم بعمل أمين عام الجامعة .

وقال عزيز قال أن البرنامج التدريبى يهدف إلى بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في القيادة الجامعية وخلق كوادر قادرة على تحمل المسؤولية على أساس أكاديمي.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج قام بتدريب المشاركين نواب رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة، ومدير مركز ضمان الجودة، ونخبة متخصصة من الأساتذة والمدربين المعتمدين وخبراء الجودة والتنمية البشرية.

وأشار الدكتور عنبر محمود أحمد مدير المركز، إلى أن البرنامج شارك فيه ١٨ متدرب من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، موضحاً أن التدريب شمل تنمية مهارات المشاركين فيما يتعلق بالإدارة والتخطيط الإستراتيجي، وكذلك التطوير المؤسسي لقطاعات التعليم والطلاب والدراسات العليا وخدمة المجتمع وتنمية البيئة والعلاقات الدولية، إضافة إلى التدرب علي مهارات إدارة فرق العمل وإدارة الأزمات، والتعرف علي آليات تنمية الموارد الذاتية بالجامعة، مضيفاً أن البرنامج تضمن أيضاً شرح الجوانب الإدارية والمالية والقانونية بالجامعات، إلى جانب طرح القضايا القومية وطرق مكافحة الفساد.