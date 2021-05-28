الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير فى المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولى

السيسي
السيسي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

واطلع الرئيس السيسي على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، والذين تمت توسعتهما بواقع ٦ حارات مرورية لكل اتجاه امتدادًا إلى حي مدينة نصر، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية التي تحتوي على عدد ١٢ شارعًا، بإجمالي أطوال ١٤ كم، وذلك لتخفيف الأعباء المرورية عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية، حيث تم كذلك تطوير شبكة المرافق بتلك المنطقة بإحلال وتجديد خطوط المياه بإجمالي أطوال ٣٥ كم، وتنفيذ خط صرف صحي بطريق الأوتوستراد بطول ٢ كم لخدمة التجمعات السكنية المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف الأمطار، كما تم تنفيذ عدد ٢ عدد كوبري دوران للخلف في طريق الاوتوستراد بواقع ٣ حارات مرورية لكل كوبري.

وتفقد الرئيس السيسى أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل، واطلع على سير الخطوات التنفيذية، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال. 


كما التقى بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة حيث تبادل سيادته الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.

السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
السيسي
صور المشروع
صور المشروع
صور المشروع
صور المشروع

الأكثر قراءة

حريق هائل فى الغابة الشجرية بالغردقة.. وإيقاف حركة السيارات

«عقار النشوة».. مغامرة «الدستور» لكشف مواقع بيع مخدر «الإكستازي» الجديد

حار نهارًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. و«الأرصاد» تحذر من موجة حارة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

«الصحة» تكشف الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا (إنفوجراف)

الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير فى المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين

للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة

«التحرير» ترحب بقرار بتشكيل لجنة تحقيق فى العدوان الإسرائيلى