الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير فى المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولى

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

واطلع الرئيس السيسي على أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي خاصة شارع عبد الحميد بدوي وتقاطعه مع طريق الأوتوستراد، والذين تمت توسعتهما بواقع ٦ حارات مرورية لكل اتجاه امتدادًا إلى حي مدينة نصر، وكذلك توسعة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للأحياء المحيطة بمنطقة شيراتون السكنية التي تحتوي على عدد ١٢ شارعًا، بإجمالي أطوال ١٤ كم، وذلك لتخفيف الأعباء المرورية عن تلك المنطقة وربطها بالمحاور الرئيسية، حيث تم كذلك تطوير شبكة المرافق بتلك المنطقة بإحلال وتجديد خطوط المياه بإجمالي أطوال ٣٥ كم، وتنفيذ خط صرف صحي بطريق الأوتوستراد بطول ٢ كم لخدمة التجمعات السكنية المستقبلية، بالإضافة إلى إنشاء شبكة صرف الأمطار، كما تم تنفيذ عدد ٢ عدد كوبري دوران للخلف في طريق الاوتوستراد بواقع ٣ حارات مرورية لكل كوبري.

وتفقد الرئيس السيسى أثناء الجولة التفقدية ليناقش المسئولين بمواقع العمل، واطلع على سير الخطوات التنفيذية، مشددًا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال.



كما التقى بعدد من المواطنين الذين تصادف تواجدهم أثناء الجولة حيث تبادل سيادته الحديث معهم بشأن أحوالهم المعيشية والاستماع إلى طلباتهم.

السيسي

السيسي

السيسي

السيسي

السيسي

السيسي

السيسي

السيسي

السيسي

السيسي

السيسي

صور المشروع