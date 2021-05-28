منع تصوير المحاكمات وقانون الكهرباء.. حصاد البرلمان الأسبوعي (إنفوجراف)

شهد مجلس النواب على مدار الاسبوع الجارى نشاطا برلمانيا مكثفا ، حيث وافق مجلس النواب على تعديلات عدد من مشروعات القوانين عدد المقدمة من الحكومة .

- مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الكهرباء



وافق مجلس النواب وبصفة نهائية خلال جلستة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.



- البرلمان يوافق نهائيًا على قانون منع تصوير جلسات المحاكمات



حيث وافق مجلس النواب وبصفة نهائية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتى عقدة يوم الاحد الماضى برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمعروف إعلامياً باسم «قانون منع تصوير جلسات المحاكمات»، ويهدف مشروع القانون إلى تمكين السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.



- البرلمان يوافق نهائيا على إعفاء قانون «صندوق تحيا مصر» من الضرائب



كما وافق مجلس النواب وبصفة نهائية، خلال جلستة العامة الاحد الماضى، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، ويهدف إلى تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها.

- مجلس النواب يقر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر



ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

- البرلمان يقر نهائياً مشروع قانون العلاوات والحوافز الجديد.. 75 جنيها الحد الأدنى للعلاوة



كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال انعقاد الجلسة العامة، الأحد، نهائياً على مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

- مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة



ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته العامة الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة نهائيا.

- البرلمان يوافق على مشروع قانون صندوق الوقف الخيري



ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة المستشار حنفى الجبالى الاثنين الماضى ، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق للوقف الخيري بعد أن استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ومقرر موضوع مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، تقرير اللجنة.

- أبرزها «التعليم والمرور».. الحكومة تسحب 10 مشروعات قوانين من مجلس النواب



وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب الثلاثاء الماضى ، أنه تلقى رسائل من رئيس مجلس الوزراء يخطره فيها أن مجلس الوزراء قرر سحب عدة قوانين سبق وأن تقدم بها إلى المجلس وهي:

1- ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل بعض مواد قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

2-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير.

3-مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية.

4-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام النظافة العامة.

5-مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها.

6-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

7-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

8-مشروع قانون بتعديل قانون صيد الأسماك وتنظيم المزارع السمكية، وقانون أملاك الدولة الخاصة.

- رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد 6 يونيو

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، وذلك بعد مناقشة 71 طلب إحاطة وسؤال موجهين لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والانعقاد يوم الأحد الموافق 6 يونيو القادم.