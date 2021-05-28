رهبان دير الشايب بالأقصر يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقي رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا "أسترا زينيكا"، من خلال فريق طبي متنقل تابع لمديرية الصحة بالأقصر، بعد عملية إتمام التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان.

وأشاد رهبان الدير وكهنة إيبارشية إسنا وارمنت، بمبادرة الدولة في توفير اللقاح، ووجهوا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر، لحرصهم على صحة المصريين.

كان فريق التطعيم بمديرية الصحة والسكان بالأقصر، تحت إشراف الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد محمود وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والدكتور ايليا انسي من مستشفى حميات الأقصر، توجه أمس الخميس، إلى دير الأنبا متاؤس الفاخوري، وكنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا، وأعطوا اللقاح للحضور، بعد أن تم تسجيل بياناتهم على نظام التسجيل الخاص بالوزارة.

ومن جانبها، تفقدت الدكتورة إلهام محمد وكيل مديرية الشؤون الصحية الصحة بالأقصر، أعمال تطعيم رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري و كنيسة العذراء مريم بإسنا، للإطمئنان على عملية التطعيم.

الجدير بالذكر أن عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والرهبان والراهبات إلى جانب البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حرصوا على تلقي لقاح المضاد ضد فيروس كورونا المستجد.