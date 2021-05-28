قطع المياه 6 ساعات عن منطقة أطلس بأسوان

تنقطع مياه الشرب، مساء اليوم الجمعة، عن منطقة أطلس بأسوان، نظراً للقيام بأعمال ربط خط مياه قطر 400 مللي بخط مياه أخر بقطر 315 مللي بجوار نادي أسوان الرياضي، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي السبت.

ولذا تهيب محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

جدير بالذكر أن عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أول أمس الأربعاء، إجتماعاً مع مجموعة من شباب المهندسين حديثى التخرج لاستعراض التصميمات الهندسية لتنفيذ هذا المخطط داخل 7 حدائق عامة كمرحلة أولي وتحويلها إلى متنزهات مفتوحة وجاذبة للمواطنين وذلك بحضور مديرى المشروعات والحدائق.

وجاء ذلك من أجل وضع مخطط عام لتطوير وتحديث الحدائق العامة لخلق متنفس حيوى وأماكن ترفيهة للمواطن الأسوانى والزائرين

وعقب عرض التصميمات أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بزيادة المسطحات الخضراء ودعمها بالأشجار المتنوعة وورود وزهور الزينة، بجانب تطبيق منظومة رى حديثة تضمن الحفاظ علي النباتات، مع ترشيد إستخدام المياه.

وأكد محافظ أسوان علي أهمية إستغلال كافة المساحات المتاحة في إنشاء مشاتل ومعارض لبيع الورود والزهور ، على أن تكون متناسقة مع الطابع والتراث الأسواني ، بالإضافة إلى تخصيص مساحة بإحدى هذه المتنزهات لإقامة سينما السيارات لتكون ضمن مكوناتها التي تشمل مسطحات خضراء ومشايات ونوافير وإضاءة وبرجولات ومقاعد حرة بمظلات وألعاب أطفال ودورات مياه عمومية، وكرافانات لتوفير المشروبات والوجبات الجاهزة.

وكشف محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، بأنه فور إعتماد هذا المخطط العام لتطوير الحدائق والمتنزهات سيتم توفير الإعتمادات المالية للبدء في هذا المشروع على مراحل ليضم كافة حدائق المدينة ويمتد تدريجياً لباقي المدن.