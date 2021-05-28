خبيرة فلك: 5 أبراج تفضل فصل الصيف وتستمتع به

مع الصيف وحرارة الجو يكون هذا الجو ممتع لبعض الأشخاص ، حيث أن لكل شخص فصل من فصول السنة الأربعة مفضل له، فهناك من يفضل فرح الصيف وهناك من يشتاق الى هدوء الشتاء، وهناك من يعشق نسمات الربيع ، والآخر من محبين تساقط الأوراق فى الخريف، وبحسب خبيرة الفلك ندي عادل توضح ماهي الأبراج التي تفضل فصل الصيف وتستمتع به.

برج الحمل

أصحاب برج الحمل يفضلون فصل الصيف بشكل كبير ، ويعتبر برج الحمل فصل الصيف هو الأحب إليه ، حيث يتيح له الاستمتاع بالسفر والبحر والسهر والخروج مع الأهل والأصدقاء والأحباب، ومن ناحية أخرى يشعره فصل الشتاء بكآبة شديدة بسبب السكون الشديد والهدوء الذي يعم الأجواء في هذا الفصل.

برج الثور

يستمتع أصحاب برج الثور بفصل الصيف إلى حد كبير ، حيث يستطيع الاستمتاع مع أسرته بالسفر إلى الأماكن الساحلية التي يعشقها كما أنه يحب فصل الشتاء إلى حد ما، بسبب الهدوء والسكون الذي يتيح له الاسترخاء في المنزل مع العائلة مستمتعا بالمشروبات الساخنة

برج الاسد

يستمتع صاحب برج الأسد بفصل الصيف الذي يتيح له الاجتماع بالأقارب والأصدقاء والأحباب مع السهر لساعات طويلة فـ منزله في فصل الصيف يعتبر مركز اجتماع العائلة والأصدقاء في جميع الأوقات والمناسبات كما أن برج الاسد يميل الى فصل الشتاء رغم كتابته لكن يعشق هدوئه ليساعده فى التأمل والتركيز فى الشغل .

برج القوس

يعتبر فصل الشتاء بالنسبة لبرج القوس هو الأسوأ بالنسبة له ، حيث يصيبه الهدوء والسكون بالكآبة فـ برودة الجو في الشتاء تمنعه من الخروج والالتقاء بالأصدقاء، مما يجعله في حالة نفسية سيئة إلى حد كبير.

برج الحوت

بالرغم من كراهية برج الحوت لحرارة الصيف، إلا أنه فصل السهر والاجتماع مع الأقارب والأحباب والأصدقاء الذين يمثلون له كل حياته ، ولكنه يحب فصل الشتاء أيضا بما يحمله من هدوء وطمأنينة يساعد على اشتعال الخيال والأحلام.