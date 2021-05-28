القبض على 8 بحيازتهم أسلحة نارية وأقراص مخدرة بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 8 أشخاص، خلال حملة اليوم الجمعة، بحيازتهم كميات من البانجو والافيون، والأسلحة النارية.

وكانت تلقت الجهات الأمنية، إخطارًا يُفيد بالقبض 8 متهمين، وبحوزتهم: 6 سلاح ناري و كمية من البانجو تزن (1.610) جرام، و(70) جرام أفيون، و(430) جرام حشيش، و(20) جرام هيروين، و(27) قرص مخدر.

وعلى الفور توجهت القيادات الأمنية بعد التحريات، وتم القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.

وتنفيذًا لتوجيهات مدير أمن أسوان اللواء عصام عثمان، وتحت أشراف مدير إدارة البحث الجنائي، بشن الحملات التفتيشية المكبرة التي تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها، وفي أطار المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، وذلك تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

جدير بالذكر أن شهدت قرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو التابعة لمحافظة أسوان، مساء الثلاثاء، توجه رجال المباحث بمركز الشرطة، والنيابة العامة، بصحبتهم المتهم في قتل ابنة خالته، و خطيبته، ونشوب حريق هائل، داخل مسرح الجرية بمنزلها الكائن بقرية سبيل العرب، ما أدى إلى تفحمها ولفظ أنفاسها الأخيرة.

وأجرى المتهم بقتل ابن خالته تمثيل الجريمة داخل الشقة السكنية الكائنة بقرية سبيل العرب بمركز كوم أمبو التابع لمحافظة أسوان، حيث أنه شرح أمام النيابة ورجال المباحث أنه في بداية الأمر حاول ممارسة علاقة جنسية معاها ولكنها رفضت بشدة، ولكنها عند تنقلها إلى غرفة النوم بالشقة.

وتابع أنه توجه ورائها وبعدها ضربها على رأسها ما يقرب من ٣ ضربات متتالية حتى سقطت على الأرض، وبعدها جلب مجموعة من حاملات الملابس حولها وأشعل النيران بها، وفر هاربًا من المنزل، وامتدت النيران بالمنزل بأكمله، ونظرًا لأنه أغلق باب الغرفة عليها لم يتم انقاذها من الحريق حتى تفحمت جثتها.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو بمحافظة أسوان، إخطارًِا يفيد بإشعال النيران فى الطابق الثالث بقرية سبيل العرب التابعة للمركز، ما أدى إلى مصرع '' مني. ي. ا'' تبلغ من العمر 14 عامًا وشهرتها حسنات، إلا أن هناك شبه جنائية أثر الحادث.

وتبين خلال تحقيقات النيابة أن المتهم يدعي '' أبو المجد. ر. أ'' يبلغ من العمر حوالي 22 عامًا وشهرته رمضان، خطيبها، نظرًا لإثبات العديد من الدلائل عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.