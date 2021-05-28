مصرع طفل سقط من أعلى سطح المنزل بالدلنجات بالبحيرة

لقى طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه ، صباح اليوم الجمعة، إثر سقوطه من الدور الثالث بقرية النهر التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة ،وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 8 سنوات إلى مستشفى الدلنجات العام جثة هامدة ادعاء سقوط من اعلى، وتم التحفظ على الجثة داخل غرفة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة و بالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل "سامي محمد محمد ابراهيم الورداني" ٨ سنوات اختل توازنه وسقط من الدور الثالث، ولقى مصرعة ولا توجد شبهه جنائية فى الحادث .

تم نقل الجثة إلى مستشفى الدلنجات العام و تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار إسلام حازم رئيس نيابة الدلنجات، سكرتاريه محمد عبد العظيم التصريح بدفن الجثة.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت أمس الخميس مصرع طفل غرقًا، بالطبطين بقرية الشعشاعى التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم إنتشال الجثة بمعرفة الأهالي، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى حوش عيسى العام.



وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى حوش عيسي المركزي، يفيد بوصول طفل جثة هامدة وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين غرق الطفل " إبراهيم عبد الله علي عيسي"، 17 عامًا ومقيم بمنشية راغب التابعة لمركز دمنهور، أثناء الإستحمام بالطبطين بقرعة الشعشاعي وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.