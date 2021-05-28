الجمعة 28 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل سقط من أعلى سطح المنزل بالدلنجات بالبحيرة

مدير أمن البحيرة
مدير أمن البحيرة

لقى طفل يبلغ من العمر 8 سنوات مصرعه ، صباح اليوم الجمعة، إثر سقوطه من الدور الثالث بقرية النهر التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة ،وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوصول طفل يبلغ من العمر 8 سنوات إلى مستشفى الدلنجات العام جثة هامدة ادعاء سقوط من اعلى، وتم التحفظ على الجثة داخل غرفة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الدلنجات لمكان الواقعة و بالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل "سامي محمد محمد ابراهيم الورداني"  ٨ سنوات اختل توازنه وسقط من الدور الثالث، ولقى مصرعة ولا توجد شبهه جنائية فى الحادث .

تم نقل الجثة إلى مستشفى الدلنجات العام و تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار إسلام حازم رئيس نيابة الدلنجات، سكرتاريه محمد عبد العظيم التصريح بدفن الجثة.

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت أمس الخميس مصرع طفل غرقًا، بالطبطين بقرية  الشعشاعى التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم إنتشال الجثة بمعرفة الأهالي، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى حوش عيسى العام.


وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى حوش عيسي المركزي، يفيد بوصول طفل جثة هامدة وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين غرق الطفل " إبراهيم عبد الله علي عيسي"، 17 عامًا ومقيم بمنشية راغب التابعة لمركز دمنهور، أثناء الإستحمام بالطبطين بقرعة الشعشاعي وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.

البحيرة محافظة سقوط النيابة مركز شرطة حوش عيسى

الأكثر قراءة

حريق هائل فى الغابة الشجرية بالغردقة.. وإيقاف حركة السيارات

«عقار النشوة».. مغامرة «الدستور» لكشف مواقع بيع مخدر «الإكستازي» الجديد

الرئيس السيسى يتفقد أعمال التطوير فى المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولى

حار نهارًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. و«الأرصاد» تحذر من موجة حارة تضرب البلاد الأسبوع المقبل

«الصحة» تكشف الأعراض الجانبية للقاح فيروس كورونا (إنفوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

معاركنا

وائل خورشيد

وائل خورشيد يكتب: لماذا فقد الجمهور عذريته؟

ثروت الخرباوي

ماذا قالت شياطين الإنس عن الله؟

د. محمد عفيفي

مصر وغزة.. تاريخ مشترك «٢-٢»

ماجد حبته

زيارة تاريخية سبقتها خطوات

عبد الرحيم طايع

السعودية تتغيَّر

مدحت بشاى

زورق «هنادى» والسباحة فى نهر الدم

محمد محمود عمارة

ومن الفتوى ما قتل

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة العالمية» تتهم إسرائيل بانتهاك حقوق الفلسطينيين

للمرة الثالثة.. وفد أمني مصري يصل غزة

«التحرير» ترحب بقرار بتشكيل لجنة تحقيق فى العدوان الإسرائيلى