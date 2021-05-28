مدير غرب الفيوم التعليمية يُكرم الفريق الطبي لمجهوداتهم في تطعيم العاملين بالإدارة

كرم الدكتور عماد حمدى بليدى مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية، الفريق الطبي على مجهوده في تطعيم العاملين بإدارة غرب الفيوم التعليمية بلقاح كورونا.

وذلك تحت رعاية الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، ومحمد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.

حيث قام الفريق الطبي برئاسة الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالتسجبل وتطعيم العاملين بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وتمت إجراءات التطعيم بسهولة ويسر مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية بحضور مسئولي الصحة والتعليم.

وكان قد وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتطعيم المدرسين الذين سيقومون بالإشراف على امتحانات الثانوية العامة، وكذا تطعيم العاملين بهيئة البريد الذين يتعاملون بصورة مباشرة مع الجمهور، ومرضى الاورام ومرضى الكلى، من خلال الفرق الطبية المتحركة للحفاظ على صحتهم وذويهم، مع العمل على إتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان، بشأن برتوكول العلاج والفئات المستهدفة للتطعيم باللقاح، وتفعيل السيارات المتنقلة والتى بدورها ستساهم فى تسريع وتبسيط الاجراءات لتلقى المواطنين للقاح، فضلاً عن بحث أفضل السبل لتوفير عدد من أجهزة المحمول والتابلت، لمساعدة المتطوعين فى تسجيل المواطنين لتلقى لقاح كورونا، موجهًا بتذليل كافة العقبات لإنجاح أعمال فرق المتطوعين.

وأشار الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إلى أن تخوفات البعض من اللقاح هو حق مبرر لكل إنسان، لأن الإنسان عدو ما يجهل، مؤكداً أن الحصول على التطعيمات اختيارياً وليس إجبارياً، لكن في الوقت ذاته لا أمان لدولة بمفردها في مواجهة وباء عالمي.

ولفت وكيل الوزارة إلى التاريخ السيئ لبعض الأوبئة التنفسية التي اجتاحت العالم وخلّفت مئات الآلاف من الضحايا، مشيراً أن الإصابة بفيروس كورونا لا يعني عدم تكرار الإصابة به مرة أخرى، موجهاً حديثة لجميع أفراد المنظومة الطبية بأن حصولهم على اللقاح من أجل سلامتهم وسلامة أبناءهم وذويهم، في وقت شاهدنا فيه رئيس الجمهورية والعديد من زعماء وقادة العالم يتلقون اللقاح.

وأضاف، أن الدولة قد بذلت جهوداً مضنية وطرقت جميع الأبواب لتضمن لشعبها الحصول على حصة كافية من اللقاح، مشدداً أن جميع اللقاحات آمنة تماماً ولم تخرج ورقه بحثية واحدة تؤكد وجود آثار ضارة لها، لأن لها معايير دولية ومواصفات قياسية لا يمكن التنازل عنها، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية بحصول جميع أفراد الفريق الطبي أو الجيش الأبيض على اللقاح أولاً، لأنهم الصف الأول في مواجهة الفيروس.

تكريم الفريق الطبي لمجهوداتهم في الفيوم

تكريم الفريق الطبي لمجهوداتهم في الفيوم

تكريم الفريق الطبي لمجهوداتهم في الفيوم

تكريم الفريق الطبي لمجهوداتهم في الفيوم