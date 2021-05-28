الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

1 يونيو..

«عبدالدايم» ترأس اجتماع الأعلى للثقافة للتصويت على جوائز الدولة

وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم

يعقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه السنوي 65 المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يوم الثلاثاء 1 يونيو بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يأتي  انعقاد هذا الاجتماع  بدار الأوبرا في إطار مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي  اتخذتها وزارة الثقافة مُمثلة في المجلس الأعلى للثقافة وبالتنسيق مع دار الأوبرا ضمانا لتحقيق أقصى درجات الوقاية للحضور من أعضاء المجلس في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا كما أن حضور الإجتماع  سيكون قاصرا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوا.

وقد اتخذت وزارة الثقافة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتدابير وقائية فضلا عن مراعاة مسافات التباعد الإجتماعي فيما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من كافة الإتجاهات.

وسوف يُخصص الاجتماع في الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة ـ النيل، التقديرية، التفوق في المجالات الثلاثة الرئيسية: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية بالإضافة إلى إعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع الُمعلن عنها.

يذكر أن اجتماع هذا العام سيشهد حلًّا لمشكلة سنة الفراغ فيما يتعلق بجائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية بحيث يكون هناك توافق في سنوات المنح بين الجائزتين المشار إليهما وجائزة النيل وجائزة التفوق.

كما سيشهد الاجتماع هذا العام الموافقة على إعادة تشكيل شعب لجان المجلس الاربع بعد اضافة  شعبة السياسات والتنمية الثقافية، وهي الشعبة التي تم استحداثها في إطار هيكلة لجان المجلس واللائحة الجديدة لتضاف إلى شعب الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

المجلس الأعلى للثقافة جوائزة الدولة وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم التصويت على جوائزة الدولة

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