الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مسابقات وهدايا وحملات توعية للمصطافين بشاطئ المندرة بالإسكندرية (فيديو)

حملات التوعية بشاطئ
حملات التوعية بشاطئ المندرة المجاني

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، خلال اليوم الترفيهي بشاطئ المندرة المجاني، اليوم، حملات توعية ومسابقات وألعاب للأطفال، وذلك ضمن فعاليات احتفالية المحافظة، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمناسبة تدشين المندرة المجاني.

وقالت بهية السيد، مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن شركة الصرف الصحي ضمن الجهات المشاركة فعاليات اليوم، بجانب شركة مياه الشرب، وجمعيات المجتمع المدني، حيث تضم العديد من الأنشطة.

وأضافت لـ«الدستور» أن الهدف من الحملة الخاصة بنا هو توعية الجمهور الموجود على الشاطئ بكيفية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على الصرف الصحي، فضلًا عن شرح كيفية إعادة استهلاك مياه الصرف الصحي بعد إعادة معالجتها.

وأوضحت أن فريق التوعية يقوم بتعريف الجمهور بتلك الأهداف من خلال مسابقات، وجوائز، بالإضافة إلى الألعاب التعليمية مثل « السلم والثعبان» بجانب منشورات التوعية والتعرف على ارقام الخطوط الساخنة لحل المشاكل الطارئة، بجانب استمارات لاستطلاع  الرأي.

جاء ذلك خلال اليوم الترفيهي التي نظمته محافظة الإسكندرية اليوم احتفالًا بتدشين شاطئ المندرة المجاني، والذي  يتضمن عدة فعاليات، من توعية للمصطافين، وهدايا ومسابقات، وفقرات ترفيهية للأطفال، بالمشاركة مع الجمعيات الخيرية.

واستقبلت شواطئ الإسكندرية، في الجمعة الاولي لإعادة افتتاح الشواطئ للجمهور، منذ السبت الماضي ٢٢ مايو، تدفق مواطني الإسكندرية وبعض مواطني المحافظات المجاورة منذ الساعات الاولي للصباح علي مختلف الشواطئ وسط استعدادات مكثفة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على انتشار فرق المراقبة والمتابعة للتشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية لرواد الشواطئ ومنع استغلال المواطنين وفرض الإكراميات عليهم.

وأوضحت مصايف الإسكندرية، أن نسب الإشغال لبعض الشواطئ قد اقتربت من ١٠٠%، مما ادي لرفع درجة استعداد القائمين عليها لإغلاقها وتوجيه المواطنين للشواطئ المجاورة والتنبيه عليهم بضرورة إجراء الحجز الإليكتروني للشواطئ (أونلاين) والذي أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عنه خلال الساعات الماضية.

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شاطئ المندرة المجاني مسابقات وهدايا الإسكندرية شواطئ الإسكندرية توعية

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