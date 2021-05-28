الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس 3 متهمين بقتل شاب في الإسماعيلية بآلة حادة 15 يوماً على ذمة التحقيق

أمن القاهرة
أمن القاهرة

أصدرت نيابة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، قراراً بحبس 3 متهمين بقتل شاب في مشاجرة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعدما أثبتت التحريات نشوب مشادات بين المتهمين وشقيق المجني عليه الأصغر، وتطورت المششادات لمشاجرة، مما أدى لوفاة المجني عليه اثر ضربة بآلة حادة علي الرأس.

وكانت قد أمرت نيابة مركز الإسماعيلية بدفن جثمان الشاب ويدعي علي.م.م وشهرته "وزة" 23 سنة مقيم بمدينة المستقبل بدائرة مركز المستقبل عقب انتهاء الطبيب الشرعي من تشريح الجثمان.

وكشفت المصادر عن ان الشاب مصاب بضربة قوية علي الرأس وجرح في القدم وآخر في أعلى الظهر، خلال نشوب المشاجرة، مشيرة إلي ان المتهمين توجهو إلي منزلهم واختلقو المشاجرة من شقيقه الأصغر في البداية.


وتعود الواقعة إلي تلقي اللواء ياشر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً يفيد نشوب مشاجرة بمدينة المستقبل التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية وإصابة شاب بإصابة خطيرة نقل علي اثرها لأقرب مركز طبي.


وكشف التحريات الأولية ان مشادة وقعت بين شقيق المجني عليه الأصغر والمتهم بارتكاب الواقعة قبل يومين من ارتكاب الواقعة بسبب تطاول المتهم علي والدته فيما أشار شهود العيان ان المتهم بعد المشادة اتجه مع بعض من أصدقائه إلى منزل المجني عليه وطلب نزول شقيق المجني عليه لإجباره علي الاعتذار الا ان مشادة جديدة نشب بينهم وتطورت إلى مشاجرة.


وباغت أحد المتهمين المجني عليه بضربه بآلة حادة على الرأس تسبب له بنزيف شديد نقل علي اثرها إلي اقرب مستشفي إلا أن قوة الضربة تسبب في وفاته.


وتمكنت حملة مكبرة لوحدة مباحث أبوصوير برئاسة المقدم أحمد جمال من القبض علي المتهمين عقب ارتكاب الواقعة بساعات وضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وبعرضهم على النيابة اًدرت قرارها السابق بحبسهم 14 يوماً على ذمة التحقيق.

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