الجمعة 28 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تزوجت مليونيرًا رغم رفض والدتها.. من هى ابنة فخر الدين التى تصدرت التريند؟

مريم فخر الدين
مريم فخر الدين

تصدرت الفنانة مريم فخر الدين، تريند جوجل، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو خلال لقاء نادر لها، تحدثت خلاله عن ابنتها التي اختارت "الولا حاجة"، مؤكدة مريم فخر الدين من خلاله أنها عندما سألت ابنتها عن رغبتها في ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر، لتجيبها ابنتها "ولا حاجة"، مشيرة إلى أنها تريد أن تكون سعيدة فقط.

وعقب تداول ذلك الفيديو مؤخرًا، أصبحت الفنانة مريم فخر الدين تريند على محركات البحث وأشهرها "جوجل"، كما أصبح تريند على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".

وترصد "الدستور" معلومات عن ابنة مريم الدين أو كما يُطلق عليها "التي اختارت الولا حاجة".

- هي إيمان محمود ذوالفقار، ابنة الممثل والمخرج محمود ذو الفقار وابنة أخ الفنان الكبير صلاح ذوالفقار.

- ولدت إيمان محمود ذوالفقار في شهر نوفمبر من عام 1952.

- تحدثت إيمان عنها والدتها في لقاء نادر لها بأنها كانت ترغب في ألا تعمل في أي من المجالات عندما تكبر، مشيرة إلى أنها عندما سألتها عن رغبتها في ذلك أجابتها «ولا حاجة».

- تزوجت إيمان مرتين، الأولى وهي في عمر الـ16 من شخص مليونير يدعي مدحت الهواري ولم تكن مريم مقتنعة بهذا الشخص، ولكنها رضخت أمام إصرار ابنتها.

- والدتها هي الفنانة مريم فخر الدين التي ولدت لأب مصري مسلم وأم مسيحية تدعى باولا.

- عاشت والدتها فترة في ازدواجية للديانة بين الإسلام والمسيحية، حتى اكتشف والدها ذلك.

- لديها أخ وأخت غير أشقاء لها.

- تزوجت مريم فخر الدين مرتين، الأولى وهي تبلغ من العمر 16 عامًا من مليونير يدعى مدحت الهواري، والثانية من أحد المعجبين الذي كان لديه ابنتان.

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