الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا: إعطاء 22.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

كورونا
كورونا

أعطت السلطات الصحية في كندا إجمالي 22.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز اليوم الجمعة.

ووفقا للبيانات، يقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بـ 385 ألفا، و47 جرعة في اليوم. 

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت عملية التطعيم في كندا قبل نحو 22 أسبوعا في البلاد.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في كندا 38ر1 مليون، كما تم تسجيل 25 ألفا و393 وفاة مرتبطة بالوباء حتى الآن، ومر نحو عام و17 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة صباح اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في أنحاء العالم تجاوز 169مليون شخص والوفيات أكثر من 3.52 مليون حالة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 169 مليونا و 623 ألفا و439 حالة، والوفيات إلى 3 ملايين و525 ألفا و23 حالة.
ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.


وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

السلطات الصحية في كندا كندا كورونا كوفيد فيروس كورونا

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