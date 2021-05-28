حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون بدائرة مركز شرطة الفيوم

شنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، برئاسة اللواء صبري عزب،عزب، وبتوجيهات من مدير أمن الفيوم اللواء رمزي المزين، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الآمن المركزي وقوة من مباحث مركز الفيوم، برئاسة الرائد أحمد طرفاية رئيس مباحث المركز، إستهدفت دائرة مركز شرطة الفيوم.

و أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي :-ضبط "5"قطع سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية ، بحوزة "5" متهمين " لأحدهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط "3" قضايا مخدرات .. ضُبط خلالها "كمية من مخدر الأستروكس – عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 3هاتف محمول". بحوزة 3 متهمين " لأحدهم معلومات جنائية".



كما تم ضبط"2"متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، وضبط "2" متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتى “مخدرات - سرقة"، وضبط "1"قضية حيازة آثار بحوزة متهم، و"1" قضية سلاح أبيض بحوزة متهم، وتنفيذ" 110"حكم قضائى متنوع.

ضربه على رأسه بـ «الشاكوش».. ابن يقتل والده بقرية فيديمين في ظروف غامضة بالفيوم

واقعة بشعة هزت قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث أقدم شاب على قتل والده، وهو نائماً بسريره، بمساندة اثنين من أصدقائه.

وقال" أحمد س" أحد جيران المجني عليه، لـ"الدستور" إن تفاصيل الواقعة تعود عندما حدثت خلافات بين الابن وابيه، على خلفية عدم ذهابه لتأدية الخدمة العسكرية، وحصوله على المال من والده بأي طريقه، ولكن الأب رفض، وحدثت مشاجرة بينهما، وفوجئنا مساء أمس الأربعاء، على خبر قتل الأب.

وكان قد تلقى اللواء رمزي البسيوني المزين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل، مأمور قسم شرطة سنهور، بالعثور على جثة محمد عمر مرسي، 52 عامًا، جزار، داخل منزله بقرية فيديمين.

وكثفت أجهزة البحث الجنائى بالفيوم، جهودها لكشف غموض مقتل جزار داخل منزله بقرية فيديمين، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد خالد صلاح، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، تحت إشراف اللواء صبري العزب، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، لكشف ملابسات الجريمة، إذ عثر عليه مقتولًا نتيجة ضربه على رأسه بشاكوش، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت نيابة سنورس لمباشرة التحقيق، الذي قامت بمعاينة مسرح الجريمة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة مستشفي الفيوم واستدعاء الطب الشرعي لعمل تقرير مفصل، وتم القبض على أولاده وزوجته لاستجوابهم.

وتبين من التحريات، أن ابن المجني عليه ويُدعى" محمود محمد عمر مرسى، الشهير"بموزة" قام بقتل أبيه بمساندة اثنين من أصدقائه، لحدوث خلافات بينه وبين والده، وأمرت نيابة سنورس بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.