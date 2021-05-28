جهود أمنية للقبض على المتهم بارتكاب فعل فاضح بحلوان بعد تحديد هويته

تكثف أجهزة الأمن بقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة جهودها للقبض على السائق المتهم بارتكاب فعل فاضح بشارع الميرغني بمدينة حلوان، بعدما أخرج عضوه الذكري وسلط عليه ضوء الكشاف الخاص بهاتفه المحمول، وأخذ في ارتكاب “فعل فاضح” بيده ملوحا للسيدات والفتيات باستعداده لممارسة الجنس معهن.

وصورت إحدى الفتيات المتهم أثناء اتيانه الفعل الفاضح، وبثت صورا منه على مواقع التواصل الاجتماعي، لتحذير المارة وخاصة السيدات من الاقتراب من هذه المنطقة، أو التعامل مع هذا الشخص، أو استقلال سيارة الـ"ميكروباص" الخاصة به.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم عن طريق تتبع اللوحات المعدنية للسيارة الخاصة به التي ظهرت في الصور.

حيثيات الحكم على متحرش المعادي

وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها الذي أودعته برئاسة المستشار سامى زين الدين على الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بالتحرش بطفلة في المعادى بالسجن المشدد 10 سنوات، إنه بالنسبة للتهمة الموجهة للمتهم بخطف المجنى عليها فإن المحكمة لم تجد دليلا في الأوراق عن قصد الاختطاف والتحايل، والمحكمة تنفى عن المتهم تهمة الاختطاف، وأن الاتهام الثابت في حقه هتك عرض المجنى عليه التي تبلغ من العمر 7 سنوات.

كان المستشار النائب العام أمر، بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا لمحكمة الجنايات.

وذكر بيان للنائب العام أن المتهم «تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها».

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة 4 شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتان والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.