الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادي: الحكومة تعمل لزيادة حجم أعمال الشركات المصرية في الخارج

رئيس العدل للدراسات
رئيس العدل للدراسات

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية تعمل على تدشين مشروعات مهمة في دول إعادة الاعمار خاصة العراق.

وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن جهود الدولة ودعمها لقطاع الأعمال واضحة للغاية، مشيرًا إلى أن شركات قطاع الأعمال العام بدأت تتوسع في المشروعات الخارجية بفضل العلاقات الرائعة التي نجحت في تدشينها الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأوضح رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحكومة بدأت بالفعل في دعم شركات قطاع الأعمال العام من أجل العمل على تنفيذ مشروعات خارج مصر، في إطار زيادة حجم المشروعات المصرية التي تنفذ في الخارج.

وقعت شركة النصر العامة للمقاولات (حسن علام) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، عقدًا لإعادة تأهيل أحد أهم الجسور في مدينة الموصل العراقية، وذلك بتكلفة نحو 240 مليون جنيه.

كما انتهت شركة حسن علام مؤخرا من إعادة تأهيل 3 جسور أخرى في الموصل، حيث تم إسناد هذه المشروعات إلى الشركة من خلال مناقصات فازت بها بالمنافسة مع شركات أجنبية.. وتتفاوض الشركة حاليا لإنشاء جسر جديد بمحافظة كركوك العراقية.

يأتى هذا في إطار عملية إعادة الإعمار التي تشهدها دولة العراق الشقيقة ومساهمة الشركات المصرية وشركات قطاع الأعمال العام في هذه المشروعات خاصة في مجال البنية التحتية لما تتمتع به من قدرات وخبرات وكفاءة عالية.

كان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير المهندس هشام أبو العطا قد قام مؤخرا بزيارة إلى العراق، حيث أجرى لقاءات مع عدد من المسؤولين هناك لبحث تعزيز فرص التعاون وتنفيذ المزيد من مشروعات البنية التحتية في العراق في ضوء تنوع مجالات عمل الشركات التابعة في مجالات المقاولات والكهرباء والإسكان.

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