الجمعة 28 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حار نهارًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

طقس
طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد السبت، حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد - معتدلًا على السواحل الشمالية - شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا لطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

الظواهر الجوية:

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر فيكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر، وطقس غداً السبت حار نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 33:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 20

الإسكندرية 28 20

وادى النطرون 29 22

طنطا 30 22

شبين الكوم 32 22

دمنهور 30 22

بلطيم 28 22

مطروح 27 18

السلوم 25 19

سيوة 36 19

بورسعيد 28 21

دمياط 28 21

الزقازيق 36 22

المنصورة 34 22

الإسماعيلية 33 19

السويس 33 20

العريش 28 19

رفح 30 20

رأس سدر 33 21

نخل 32 17

نويبع 36 26

طابا 35 22

كاترين 31 20

الطور 33 23

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 38 25

مرسى علم 37 26

الفيوم 35 22

بنى سويف 35 22

المنيا 36 22

أسيوط 36 23

سوهاج 39 23

قنا 41 23

الأقصر 42 24

أسوان 41 24

إدفو 42 25

أبوسمبل 40 22

الوادى الجديد 40 23

شلاتين 38 26

أبورماد 37 26

حلايب 35 27

رأس حدربة 34 27.

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